ARTICLE
2 February 2026

Çek Defterleri̇ni̇n Baski Şekli̇ne Ve Bankalarin Hami̇le Ödemekle Yükümlü Olduğu Mi̇ktarin Beli̇rlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Sayi: 2010/2)'De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sayi: 2026/4) Yayimlandi

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
29/1/2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu...
Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
29/1/2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) ("Tebliğ") m.4 ve geçici m.2'de değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 30/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anılan değişiklikle;

  • 4'üncü maddesinde yer alan "onikibinaltıyüzelli Türk Lirası" ibareleri "onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası" olarak,
  • Geçici 2'nci maddesinde yer alan "onbirbinyüzyirmi Türk Lirası" ibareleri "ondörtbinikiyüz Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ'de değişiklik yapılan ilgili maddeler aşağıdaki gibidir:

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası veya üzerinde ise onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi ondörtbinikiyüz Türk Lirası kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi ondörtbinikiyüz Türk Lirası tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

