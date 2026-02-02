Çek Defterleri̇ni̇n Baski Şekli̇ne Ve Bankalarin Hami̇le Ödemekle Yükümlü Olduğu Mi̇ktarin Beli̇rlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Sayi: 2010/2)'De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sayi: 2026/4) Yayimlandi

29/1/2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) ("Tebliğ") m.4 ve geçici m.2'de değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 30/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anılan değişiklikle;

4'üncü maddesinde yer alan "onikibinaltıyüzelli Türk Lirası" ibareleri "onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası" olarak,

Geçici 2'nci maddesinde yer alan "onbirbinyüzyirmi Türk Lirası" ibareleri "ondörtbinikiyüz Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ'de değişiklik yapılan ilgili maddeler aşağıdaki gibidir:

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası veya üzerinde ise onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak onikibinaltıyüzelli onaltıbinüçyüzelli Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi ondörtbinikiyüz Türk Lirası kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi ondörtbinikiyüz Türk Lirası tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

