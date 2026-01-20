ARTICLE
20 January 2026

Sermaye Pi̇yasasi Kurulu Kurul Karar Organi'nin İ-spk 128.27 (15/01/2026 Tari̇h Ve 3/52 S.k.) Sayili İlke Karari Yayimlandi

N
Nazali

Contributor

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul"), 15.01.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı Bülteni...
Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul"), 15.01.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı Bülteni ile Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.27 (15/01/2026 tarih ve 3/52 s.k.) sayılı İlke Kararı'nı ("İlke Kararı") yayımlamıştır.

Söz konusu İlke Kararı, 14.02.2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.07.2025 tarihinde yürürlüğe giren İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") kapsamında oluşturulan Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) üzerinden tutulan defterlere ilişkin noter onayı uygulamasına açıklık getirmektedir.

Tebliğ uyarınca; pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin belirli şirketler bakımından zorunlu, diğer şirketler bakımından ise ihtiyari olarak elektronik ortamda tutulabilmesi mümkün hale getirilmiş; ayrıca elektronik ortamda tutulan defterler için açılış ve kapanış onayı aranmayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Tebliğ hükümleri doğrultusunda Elektronik Ticari Defter Sistemi üzerinden genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini tutmaya başlayan tüzel kişiler nezdinde, ETDS'de oluşturulan genel kurul kararları ile ETDS üzerinden tutulan pay defterleri bakımından noter onayı aranıp aranmayacağı hususunda uygulamada tereddütler ortaya çıkmıştır.

Yayımlanan İlke Kararı ile söz konusu tereddütler giderilmiştir. Bu kapsamda Kurul, ETDS üzerinden genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini tutmaya başlayan tüzel kişiler tarafından ETDS'de oluşturulan genel kurul kararları ve ETDS üzerinden tutulan pay defterleri bakımından noter onayı aranmayacağına karar vermiştir.

Böylelikle Kurul, Tebliğ'in elektronik defter sistemine ilişkin temel yaklaşımıyla uyumlu olarak, elektronik ortamda oluşturulan ve Bakanlık tarafından işletilen sistem üzerinde tutulan defter ve kayıtların hukuki geçerliliğini pekiştirmiş; uygulamada ilave noter onayı yükümlülüğünden kaynaklanan belirsizlikleri ve iş yükünü ortadan kaldıran bir yaklaşım benimsemiştir.

Söz konusu İlke Kararı'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmî internet sitesi üzerinden yayımlanan 15.01.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı Bülten aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

