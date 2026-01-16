ARTICLE
16 January 2026

Banka Ve Finans Çeyreklik Bülteni – Dördüncü Çeyrek, 2025

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Hergüner Bilgen Üçer is one of Türkiye's largest, full-service independent corporate law firms.
Turkey Finance and Banking
Hergüner Bilgen Üçer
Hergüner Banka & Finans ekibi tarafından hazırlanan ve sektördeki güncel gelişmeleri derleyen Banka & Finans bültenimizin yeni sayısı yayında!

2025 yılının son çeyreğine ışık tutan bu bültende;

  • Güncel Sektörel Gelişmeler
  • Fintek Sektörü
  • Sermaye Piyasaları
  • Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlar

gibi alanlarda detaylı bilgiyi bulabilirsiniz!

Bültenimizin tamamına buradan erişebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Hergüner Bilgen Üçer
