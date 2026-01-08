Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde Döviz Dönüşüm Desteğine Yapılan Değişiklikler

Article Insights

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü tarafından 8 Aralık 2025 tarihinde, döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yayımlanan "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı" ("Uygulama Talimatı") ile destek kapsamına alınacak yurt dışı kaynaklı dövizlerin tanımı yeniden düzenlenmiştir.

Uygulama Talimatı'nda yapılan güncelleme uyarınca, döviz kazandırıcı hizmet gelirlerine ilişkin döviz dönüşüm desteğinden yararlanılabilmesi için

i. firmaların İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ("2017/4 sayılı Tebliğ") kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş geçerli bir Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine ("VRHİB") sahip olması,

ii. döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin VRHİB'e konu faaliyet kapsamında düzenlenen faturalardan elde edilmiş olması ve

iii. destek konusu tutarın VRHİB'de kayıtlı faaliyet tutarını aşmaması şartlarının birlikte sağlanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, VRHİB kapsamı ve tutarı ile uyumlu olmayan hizmet gelirleri bakımından döviz dönüşüm desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır. Söz konusu şartların uygulanabilmesini teminen, VRHİB ile ilgili faturaların aracı bankaya ibraz edilmesi zorunlu hâle getirilmiş; aracı bankalara da, dövizin VRHİB kapsamındaki faaliyetlerden elde edilip edilmediğini ve satışı yapılacak döviz tutarının VRHİB'de yer alan tutarla uyumlu olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca, Uygulama Talimatı uyarınca öngörülen kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen aracı bankalar, Uygulama Talimatı'nı ihlal eden döviz dönüşüm desteği ödemeleri nedeniyle doğabilecek tüm zararlar ve cezai yaptırımlardan dolayı firmalar ile birlikte müteselsilen sorumlu addedilecektir.

