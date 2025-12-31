Katilim Esaslarina Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapildi

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Katılım Esaslarına Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i ile...

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) “Katılım Esaslarına Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i ile, 19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik tebliğ ile, Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “11 inci” ibaresi “12 nci” şeklinde değiştirilmiştir. Metnin eski hali “Katılım finans kuruluşlarına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına uyum sağlamalarını teminen bir yıl süre verilir.” İken şimdi yürürlükte olan hali “Katılım finans kuruluşlarına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 12 inci maddenin üçüncü fıkrasına uyum sağlamalarını teminen bir yıl süre verilir.”

Tebliğ'in 11 inci maddenin üçüncü fıkrası şu şekildedir:

“(3) Katılım finans kuruluşlarının katılım finans denetim faaliyetleri, Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde iç denetim birimi tarafından; katılım finans şirketlerinin denetim faaliyetleri iç denetim birimi tarafından, bulunmaması halinde ise iç kontrol birimi tarafından yerine getirilir.”

Tebliğ'in 12 inci maddenin üçüncü fıkrası ise şu şekildedir:

(3) Katılım finans kuruluşları/katılım finans şirketleri, istihdam ettikleri her personelin katılım esasları ile danışma komitesi kararlarına uygun şekilde görev icra edebilmesi ve yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmasına yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır. Müşteriye doğrudan katılım esaslı ürün tanıtımı yapan, bu ürünlerin sunum ve satış sürecini yöneten satış personeli ile bu ürünlerin hedef müşteri kitlesine ulaşmasını ve tercih edilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan pazarlama personelinin katılım finans konusunda Kurul tarafından uygun görülen bir sertifikaya sahip olması veya katılım finans alanında lisans ya da lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır.

Sonuç olarak, yapılan değişiklik teknik bir “madde numarası düzeltmesi” gibi görünmekle birlikte, geçici maddeyle tanınan bir yıllık uyum süresinin kapsamını fiilen değişmektedir. Zira geçiş süresi artık, katılım finans denetim faaliyetlerinin hangi iç fonksiyon tarafından yürütüleceğine ilişkin düzenlemeye (m. 11/3) değil personelin katılım esasları ve danışma komitesi kararlarına uygun şekilde görev icra edebilmesi için gerekli bilgi, donanım, eğitim ve özellikle satış/pazarlama personeli bakımından sertifikasyon/öğrenim şartına (m. 12/3) ilişkin yükümlülüklere bağlanmıştır. Bu çerçevede katılım finans kuruluşları ve katılım finans şirketleri, katılım esaslarına uyum bakımından insan kaynakları süreçlerini, eğitim ve sertifikasyon planlarını, işe alım kriterlerini ve görev tanımlarını gözden geçirerek m. 12/3 kapsamındaki şartların sağlandığını tevsik edebilecek şekilde iç düzenlemelerini ve uygulamalarını 19 Aralık 2025 tarihinden itibaren 1 yıl içinde güncellemelidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecektir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.