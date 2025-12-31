Şirketlere, Bankacilik Kanunu Kapsaminda Kullandirilan Kredilerde Finansal Yeniden Yapilandirma Uygulamasinin Süresi İki Yil Uzatildi

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ("BankK.") geçici 32. Maddesinin ilk fıkrası uyarınca finansal yeniden yapılandırma uygulamasının, ilk yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanması öngörülmüş olup ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sürenin iki yıl daha uzatılabileceği düzenlenmişti.

33118 sayılı, 25 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10765 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile BankK. geçici 32. maddesi kapsamında şirketlere kullandırılan krediler bakımından uygulanan finansal yeniden yapılandırma mekanizmasının uygulama süresi, 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl uzatılmıştır.

BankK.'nın geçici 32. Maddesi, bu maddede düzenlenen borçlulara kullandırılmış kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirler yoluyla, borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân sağlamayı amaçlayan bir düzenlemedir. Bu kapsamda borçlular, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla birlikte bir bütün olarak veya kısmen finansal yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmektedir.

Anılan madde uyarınca gerçekleştirilecek finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve borçlu ile alacaklı kuruluşlar arasında imzalanan çerçeve anlaşmalar ile belirlenmektedir.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.