Bankacilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumundan Enflasyon Muhasebesi Hakkinda Kurul Karari

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın internet sitesinde, 18.12.2025 tarihli ve 11340 sayılı Kurul Kararı ("Karar") yayımlandı.

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”BDDK”)'nın internet sitesinde, 18.12.2025 tarihli ve 11340 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) yayımlandı. Söz konusu karar ile 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan kararda belirtilen türdeki şirketlerin 01.01.2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesine karar verilmişti.

Yayımlanan 18.12.2025 tarihli Karar doğrultusunda;

Bankalar,

Finansal kiralama,

Faktoring,

Finansman,

Tasarruf finansman ve

Varlık yönetim

Şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.