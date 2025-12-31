ARTICLE
31 December 2025

Bankacilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumundan Enflasyon Muhasebesi Hakkinda Kurul Karari

N
Nazali

Contributor

Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”BDDK”)'nın internet sitesinde, 18.12.2025 tarihli ve 11340 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) yayımlandı. Söz konusu karar ile 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan kararda belirtilen türdeki şirketlerin 01.01.2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesine karar verilmişti.

Yayımlanan 18.12.2025 tarihli Karar doğrultusunda;

  • Bankalar,
  • Finansal kiralama,
  • Faktoring,
  • Finansman,
  • Tasarruf finansman ve
  • Varlık yönetim

Şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
