SPK Tarafından Kitle Fonlaması Bilgi Formları Yayımlandı

Bu kapsamda daha önce SPK tarafından 31 Mayıs 2025 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan kitle fonlaması bilgi formu taslaklarına ilişkin kamuoyu duyurusu ile taslaklar 14 Haziran 2025 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Article Insights

Piraye Kuranel Başol’s articles from Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: within Finance and Banking topic(s)

in Turkey

with readers working within the Banking & Credit, Business & Consumer Services and Retail & Leisure industries Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: within Finance and Banking, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

27.10.2021 tarih ve 31641 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği ("Tebliğ") uyarınca bir girişimcinin veya girişim şirketinin projesi için ihtiyaç duyduğu fonun kitle fonlama platformları aracılığı ile toplanabilmesi için kampanya sayfasında standartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen bilgi formlarının ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda daha önce SPK tarafından 31 Mayıs 2025 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan kitle fonlaması bilgi formu taslaklarına ilişkin kamuoyu duyurusu ile taslaklar 14 Haziran 2025 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Kamuoyu görüş sürecinin tamamlanmasını müteakip SPK, 23 Aralık 2025 tarihli ve 2025/65 sayılı bülteninde, girişimci veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilecek kitle fonlaması bilgi formlarına ilişkin standartların nihai hâlinin belirlenerek SPK'nın resmî internet sitesinde yayımlandığını duyurmuştur.

İlgili bilgi formlarına aşağıdaki linkler aracılığı ile erişilebilirsiniz:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.