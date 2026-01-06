ARTICLE
6 January 2026

SPK Tarafından Kitle Fonlaması Bilgi Formları Yayımlandı

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Turkey Finance and Banking
Piraye Kuranel Başol,Bora Başkurt, and Dilek Atılkan
27.10.2021 tarih ve 31641 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği ("Tebliğ") uyarınca bir girişimcinin veya girişim şirketinin projesi için ihtiyaç duyduğu fonun kitle fonlama platformları aracılığı ile toplanabilmesi için kampanya sayfasında standartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen bilgi formlarının ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda daha önce SPK tarafından 31 Mayıs 2025 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan kitle fonlaması bilgi formu taslaklarına ilişkin kamuoyu duyurusu ile taslaklar 14 Haziran 2025 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Kamuoyu görüş sürecinin tamamlanmasını müteakip SPK, 23 Aralık 2025 tarihli ve 2025/65 sayılı bülteninde, girişimci veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilecek kitle fonlaması bilgi formlarına ilişkin standartların nihai hâlinin belirlenerek SPK'nın resmî internet sitesinde yayımlandığını duyurmuştur.

İlgili bilgi formlarına aşağıdaki linkler aracılığı ile erişilebilirsiniz:

Authors
Piraye Kuranel Başol
Bora Başkurt
Dilek Atılkan
