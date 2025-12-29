Katılım Finans Alanında Faaliyet Gösteren Kurumları Yakından İlgilendiren Katılım Esaslarına Uyum Tebliği Yürürlüğe Girmiştir

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Katılım Esaslarına Uyum Tebliği" ile katılım finans alanındaki düzenleme...

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan “Katılım Esaslarına Uyum Tebliği” ile katılım finans alanındaki düzenleme çerçevesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ ile, 2019 yılından bu yana yürürlükte bulunan “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmış ve sektörde yeni bir yapısal dönem başlatılmıştır.

Yeni Tebliğ ile düzenlemenin kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş; önceki düzenlemede esas itibarıyla katılım bankaları ve sınırlı sayıda kalkınma ve yatırım bankaları yer alırken, yeni düzenleme ile katılım bankaları, katılım esaslarına göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankaları, tasarruf finansman şirketleri ile katılım esaslarına göre faaliyet yürüten finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleri Tebliğ kapsamına alınmıştır.

Önceki Tebliğ'de kullanılan “faizsiz bankacılık ilke ve standartları” kavramı yerine “katılım esasları” benimsenmiş; ilke ve standartların belirlenmesine ilişkin yetki, Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulu'ndan alınarak, sektörler üstü bir yapıya sahip Merkezi Danışma Komitesi'ne devredilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği tarafından oluşturulacak ve Kurul onayına tabi olacak Merkezi Danışma Komitesi'nin, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kurulması öngörülmüştür. Komite faaliyete geçinceye kadar bu görevler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesindeki Danışma Kurulu tarafından yürütülecektir.

Yeni Tebliğ ile danışma komitesi üyelerine ilişkin nitelik şartları ağırlaştırılmış, asgari mesleki deneyim süresi on yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, birden fazla danışma komitesinde görev alınmasına ilişkin istisnalar kaldırılmış; danışma komitesi kararlarının üçer aylık dönemler itibarıyla Merkezi Danışma Komitesi'ne raporlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Katılım finans alanında görev yapan personele yönelik sertifikasyon, eğitim ve deneyim şartları da detaylandırılmış; özellikle satış ve pazarlama faaliyetlerinde görev alan personel için Kurul tarafından uygun görülen sertifika veya ilgili alanda lisans/lisansüstü eğitim şartı getirilmiştir.

Yeni düzenleme ile yönetim kurulu sorumlulukları da açık şekilde tanımlanmış; katılım esaslarına uyum yapısının kurulması, çıkar çatışmalarının önlenmesi, eğitim ve bilgilendirme politikalarının oluşturulması ile uyumsuzlukların giderilmesi hususları doğrudan yönetim kurulunun gözetim ve sorumluluğu altına alınmıştır.

Tebliğ kapsamında, Merkezi Danışma Komitelerinin kurulması için altı ay, ilgili kurumların Tebliğ hükümlerine tam uyum sağlaması için ise bir yıllık geçiş süresi öngörülmüştür.

Söz konusu Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

