Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde 2025 Yılının Kasım Ve Aralık Aylarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Ulaş Ünsalan’s articles from Tunca Attorney Partnership are most popular: in Turkey Tunca Attorney Partnership are most popular: within Real Estate and Construction, Environment and Privacy topic(s)

Sermaye Hareketleri Genelgesi (“Genelge”) ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi teminine ve döviz kredisi kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Genel bir kural olarak döviz geliri bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanımı yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, Genelge'de açıkça belirtilen bazı istisnai hallerde döviz geliri şartı aranmamaktadır. 2025 yılında 4 Kasım, 17 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde yapılan değişikliklerle, Genelge güncellenmiş ve bu kapsamda döviz geliri şartının aranmadığı istisnai durumlar bakımından genişletilmiştir. Güncellemeler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Genelge'nin 21/1(f) maddesi kapsamında ve yukarıda belirtilen ilgili tarihlerde düzenlenen yazılarla yapılmıştır.

4 Kasım 2025 tarihli güncelleme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak kontrolünde veya kontrolünde bulunan Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin kullanacakları döviz kredileri bakımından döviz geliri şartı kaldırılmıştır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, krediyi kullanan tüzel kişinin, imtiyazlı hisselerinin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması suretiyle bir kamu kurum veya kuruluşunun ortak kontrol veya kontrolünde olduğunu, ticaret sicil gazeteleri veya ilgili resmi makamlardan alınacak yazılarla aracı bankaya tevsik etmesi gerekmektedir.

17 Kasım 2025 tarihinde yapılan değişiklikle, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında uluslararası ilana çıkılan ve döviz cinsinden düzenlenen ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan kişilerle döviz cinsinden sözleşme akdeden Türkiye'de yerleşik alt işleticiler veya yüklenicilerin kullanacakları döviz kredileri bakımından da döviz geliri şartı aranmaması öngörülmüştür. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, alt işletici veya yüklenici ile ihaleyi kazanan kişi arasında akdedilen sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarını içeren asıllarının krediyi kullanımına aracılık edecek banka veya finansal kuruluşa ibraz edilmesi ve kullandırılacak kredi tutarının söz konusu sözleşmenin bedelini aşmaması gerekmektedir.

11 Aralık 2025 tarihinde yapılan değişiklikle ise, 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi ve bu madde uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen onay kapsamında, hakkında müsadere kararı verilen şirketlere ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen satış ve tasfiye işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri kazanan Türkiye'de yerleşik kişiler bakımından özel bir istisna getirilmiştir. Buna göre, söz konusu ihalelere ilişkin olarak Türk lirası cinsinden akdedilen pay devri sözleşmelerinin ifasında kullanılmak kaydıyla temin edilecek döviz kredilerinde döviz geliri şartı aranmayacaktır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, pay devrine ilişkin sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarını içeren asıllarının kredi kullanımına aracılık edecek olan bankaya veya finansal kuruluşa ibraz edilmesi gereklidir. Ayrıca kullandırılacak kredi tutarının pay devri sözleşmesinde belirlenen toplam bedeli aşmaması ve kullanılabilecek azami döviz kredisi tutarının hesaplanmasında kredi kullanım tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurlarının esas alınması şart koşulmuştur.

SONUÇ

Sonuç olarak, 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılan değişikliklerle döviz cinsinden kredilere ilişkin genel düzenlemeler ve gereklilikler korunmuş, döviz geliri olmadan döviz cinsinden kredi kullanımına olanak sağlayan istisnai hâller ise yukarıda belirtilen şekilde genişletilmiştir.

