Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik: Döviz Kredilerine Yönelik Yeni İstisna

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 Aralık 2025 tarihli ve 4426340 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge") yapılan değişiklikler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından döviz geliri gerekmeksizin kullanılabilecek döviz kredilerine yönelik yeni bir istisna getirilmiştir.



Genelge'deki değişiklikler ile birlikte, hakkında müsadere kararı verilen şirketlere ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen satış ve tasfiye işlemleri kapsamında gerçekleştirilen ihaleleri kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerce, bu ihalelere ilişkin Türk lirası cinsinden akdedilen pay devri sözleşmelerinin ifası için yurt içi veya yurt dışından kullanılacak döviz kredilerinde, döviz geliri bulunması şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır.



Bu kapsamda kredi kullanılabilmesi için bahse konu ihaleler kapsamında yapılacak pay devri sözleşmelerinin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarını içeren asıllarının Türkiye'deki ilgili finansal kuruluşa ibraz edilmesi zorunludur.



Ayrıca, istisna kapsamında döviz kredisinin tutarının, pay devir sözleşmesinde belirtilen toplam bedeli aşamayacağı ve azami kredi tutarı hesaplanırken kredi kullanım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurunun esas alınacağı düzenlenmiştir.



Genelge'ye buradan ulaşabilirsiniz.

