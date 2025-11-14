ARTICLE
14 November 2025

Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Bir İstisna Getirildi

N
Nazali

Contributor

Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Kasım 2025 tarihli yazısı uyarınca yapılan değişiklikler Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yayımlanmıştır:

  • Döviz geliri bulunması şartının aranmadığı döviz kredisi kullanımları arasına, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak kontrolü altında bulunan veya bu kurumlar tarafından kontrol edilen tüzel kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz kredileri de dahil edilmiştir.

Söz konusu amaçlı kredi kullanımlarında, kredi borçlusu tüzel kişiliğin bir kamu kurum veya kuruluşunun kontrolü altında olduğunu; imtiyazlı hisselere sahip olma, hissedarlar arası anlaşmalar veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama ya da görevden alma yetkisi gibi yollarla sağlanan kontrol ilişkisini, ticaret sicil gazeteleri veya ilgili resmi makamlardan alınacak yazılar ile aracı bankaya tevsik etmesi gerekmektedir.

