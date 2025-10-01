Finansal Faaliyet Harçları Artırılmıştır

10382 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 09.09.2025/33012) Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal faaliyet harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Değiştirilmeden önceki tutarlar parantez içinde sunulmuştur.)

XI- Finansal faaliyet harçları

1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

a) Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) (10.920.660,00 TL) (Önceki 7.280.437,60)

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) (10.920.660,00 TL) (Önceki 7.280.437,60)

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

Nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelerde (655.230,00 TL) (Önceki 436.818,40)

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde (1.965.710,00 TL) (Önceki 1.310.472,40)

Nüfusu 25.000'den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde (2.620.955,00 TL) (Önceki 1.747.302,50)

2- .......................................................

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) (1.618.205,00 TL) (Önceki 1.078.803,20)

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (1.618.205,00 TL) (Önceki 1.078.803,20)

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (1.618.205,00 TL) (Önceki 1.078.803,20)

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (809.095,00 TL) (Önceki 539.394,50)

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (1.618.205,00 TL) (Önceki 1.078.803,20)

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (809.095,00 TL) (Önceki 539.394,50)

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri)kuruluş izin belgeleri:

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (754.770,00 TL) (Önceki 503.179,10)

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (377.375,00 TL) (Önceki 251.580,40)

8. a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (4.045.580,00 TL) (Önceki 2.697.053,10)

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (2.847.530,00 TL) (Önceki 1.898.351,70)

(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) (1.618.205,00 TL) (Önceki 1.078.803,20)

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri(Her şube için) (809.095,00 TL) (Önceki 539.394,50)

Saygılarımızla

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.