Açığa Satış Yasağı ve Bazı Geçici Tedbirlerin Uygulaması Sona Erdi

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”), 23 Mart 2025 tarihli ve 18/574 sayılı kararı ile piyasa istikrarını korumak amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) pay piyasalarının tamamında geçerli açığa satış yasağı da dahil olmak üzere bazı geçici tedbirler uygulamaya koymuştu. Anılan tedbirlerin süresi önce 30 Mayıs 2025 tarihine, ardından 4 Temmuz 2025 tarihine ve son olarak da 27 Haziran 2025 tarih ve 37/1177 sayılı Kurul Kararı ile 29 Ağustos 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Kurul, 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla söz konusu tedbirlerin süresini yeniden uzatmamış, dolayısıyla açığa satış yasağı ile pay geri alımlarına ve kredili işlemlere ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler sona ermiştir. Uygulama süresinin bitmesiyle birlikte, tedbirler öncesindeki rejime geri dönülmüştür.

Bu çerçevede;

BIST pay piyasalarının tamamına yönelik sıkılaştırılmış açığa satış yasağı ortadan kalkmış olup, Kurul'un 5 Aralık 2024 tarihli ve 62/1863 sayılı Kararı uyarınca yapılan düzenleme yeniden yürürlüğe girmiştir. Buna göre, BIST-50 endeksinde yer alan paylar bakımından açığa satış mümkün hale gelmiştir.

Pay geri alımlarında ise fiyat sınırlamalarına, gün içi zaman kısıtlamalarına, özel işlem bildirimine ve geri alım bedelinin kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakları aşmamasına yönelik düzenlemeler tekrar geçerli olmuştur. Bununla birlikte, Kurul'un 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı Kararı uyarınca, genel kurul kararı aranmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatılabilmesine imkân tanıyan uygulama yürürlüğünü korumaktadır.

Kredili işlemler bakımından da geçici esneklik sona ermiş olup, aracı kurumların takdirine bağlı olarak %20'ye kadar indirilebilen asgari özkaynak oranı tekrar mevzuatta öngörülen seviye olan %35 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

