Yurt Dişi Çikiş Harcinin Ödenmesi̇/i̇adesi̇ Ve Di̇ğer Hususlar

Özet: Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. 2025 yılında uygulanmakta olan yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL'dir.

Anahtar kelimeler: Yurt dışına çıkış harcı, harcın mükellefi ve tutarı, harcın ödenmesi ve kontrolü, harçtan muaf olanlar, ödenen harcın iadesi.

1. Giriş

Bu çalışmamızda, yurtdışı çıkmak durumunda kalan her Türk vatandaşının ödemek durumunda kaldığı yurt dışına çıkış harcı hakkında soru ve cevaplarla açıklamalar yapılacaktır.

Tabi ki her vergisel yükümlülükte olduğu gibi bu harcın yasal dayanağı olan 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda yer alan hükümler ile buna dayanılarak hazırlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde (28.12.2024 tarih ve 32766 sayılı R.G.) yapılan açıklamalara göre konu incelenmiştir.

2. Harcın Mükellefi Kimdir?

Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Bu harç her yurt dışına çıkışta ödenmekte olup bir kişi örneğin 2025 yılında on defa yurt dışına çıkmış olsa her çıkış öncesinde bu harcı her defasında 710 TL olarak ödeyecektir.

3. Harçtan Muaf Olanlar Kimlerdir?

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

7 yaşını doldurmamış olanlar,

Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar,

harçtan muaftır.

Yukarıda belirtilen şartları haiz olmayan öğrencilere yönelik bir muafiyet söz konusu değildir. Yurt dışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurt dışında oturma izni bulunduğunu veya 7 yaşını doldurmadığını belgelendirmek zorundadır. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanır. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanır.

4. 2025 Yılında Harcın Tutarı Ne Kadardır?

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınacak harç tutarı, çıkış tarihi itibarıyla geçerli olan tutardır. 2025 yılında yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL olarak belirlenmiştir. İlgili yılda uygulanan harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan harcın uygulanacağı yılın ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılır ve bu harç ödemeleri için fark istenmez.

5. Yurt Dışı Çıkış Harcı Nasıl Ödenir?

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenir. Bilindiği üzere, yurt dışına çıkış harcının "Harç Pulu" ile ödenmesi uygulaması 31.12.2024 tarihinde sona ermiştir.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilir.

Ödeme kanallarını daha açık olarak belirtmek gerekirse, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri;

Gelir İdaresi Başkanlığının; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil (İOS, Android) uygulamalarından,

Yetkili Bankaların İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamalarından (00:10-23:50 saatleri arasında),

Havalimanı dış hatlar giden yolcu ve çıkış kapılarında (Pasaport kontrol noktası öncesinde) bulunan kiosklar ve veznelerde kredi kartıyla,

PTT veznelerinden,

Vergi Dairelerindeki veznelerden nakit veya kredi kartıyla,

Malmüdürlükleri, Gümrük Saymanlıkları ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinden,

yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesinde yer alan "Hızlı Ödeme Noktası" ndan online olarak yurt dışına çıkış harcı hızlı ve kolay bir şekilde ödenebilmektedir. (https://dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler/yurtDisinaCikisHarciOdeme). Hızlı ödeme bölümünden kişiler şifresiz olarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.

6. Yurt Dışına Çıkış Harcının Ödemesinin Veya Muafiyetin Kontrolü Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında, harcın ödenmesine veya muafiyet uygulanmasına ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılır. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilir, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenir.

Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine makbuz karşılığında yapılan ödemelerde harç ödemesine ait makbuz, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilir. Kişiler, ödemeye ilişkin makbuzu çıkış noktasındaki görevliye ibraz etmek suretiyle çıkış yapabilir.

Ancak, yurt dışına çıkış harcı ödemesinin online olarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılması durumunda, ödeme elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacağından, çıkış kapılarında görevli memura makbuz gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

Yurt dışına çıkış harcına ilişkin ödeme bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılıp aktarılmadığını Dijital Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak "Sorgulamalar / Doğrulamalar" menüsü altında yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" alanından sorgulanabilir.

7. Yurt Dışı Çıkış Harcının İadesini Gerektiren Haller Nedir?

Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde;

Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla tahsil olunan harçlar bakımından ödemenin yapıldığı vergi dairesine,

Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerince tahsil olunan harçlarda ödemenin yapıldığı yere,

mükellefler tarafından başvurulması ve ilgili belgelerin ibrazı üzerine iade işlemi gerçekleştirilir.

Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

Ödenen harcın iadesi söz konusu olduğunda; Dijital Vergi Dairesine giriş yaparak Dilekçelerim/ Dilekçe Türleri/ Harç Ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi alanından online olarak iade talebinde bulunmak mümkündür. Söz konusu iade talebinin harcın ödenmiş olduğu vergi dairesine kağıt ortamında dilekçe verilerek talep edilmesi de mümkündür.

18 yaşından küçük çocuk adına ödenen harç ve değerli kağıt bedelinin iadesi veli, vasi veya vekiline yapılır. Veli, vasi veya vekiller kendi şifreleri ile Dijital Vergi Dairesine giriş yapılarak "Genel Amaçlı Dilekçe'' alanından aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçelerine ekleyerek iade talebinde bulunabilirler.

Vekil olanlar için noterce düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği,

Veliler için veli ve çocukların nüfus cüzdanları,

Vasiler için mahkeme ilamı.

8. Ödenen Harcın Geçerlilik Süresi Nedir?

Makbuz karşılığı ödenen yurt dışına çıkış harcı için herhangi bir geçerlilik süresi söz konusu değildir. Örneğin Temmuz/2025 ayında ödenen harç, Eylül/2025 ayında yurtdışına çıkışta geçerlidir. Burada kritik konu, yurt dışına çıkış harcının çıkış tarihi itibarıyla geçerli tutar üzerinden ödenmesi gerektiğidir. Ancak harç tutarının artması durumunda, yeni harç tutarının ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda eski ödenen tutarın vergi dairesinden iadesi istenir.

9. İçinde Bulunulan Yılda, Yılın Sonu İtibarıyla Geçerli Tutar Üzerinden Ödenen Harç İle Sonraki Yılda Yurt Dışına Çıkış Yapılabilir mi?

Yurt dışına çıkış harcının çıkış tarihi itibarıyla geçerli tutar üzerinden ödenmesi gerekir. Ancak içinde bulunulan yılda, yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden ödenmiş yurt dışına çıkış harcı, sonraki yılın Ocak ayının 10 uncu günü sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlarda geçerli olacaktır.

Örneğin, 2025 yılı sonu itibarıyla geçerli tutar olan 710 TL üzerinden 28.12.2025 tarihinde yapılan yurt dışına çıkış harcı ödemesi ile 2026 yılı Ocak ayının 10. günü sonuna kadar yurt dışına çıkış yapılabilecektir. Bu örnekte, ödemenin 2025 yılında yapılması ve yurt dışına çıkışın 2026 yılı Ocak ayının 10. gününden sonraki bir tarih olması durumunda, 2026 yılı için geçerli tutar üzerinden harç ödenmesi gerekmektedir.

10. Sonuç

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmekte olup her yurt dışına çıkışta ödenmesi gereken harç tutarı 2025 yılında 710 TL'dir. Her yıl uygulanacak harç tutarı, bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Fazla ödenen harç tutarının başvuru yapılması durumunda kişilere iadesi mümkün bulunmaktadır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA

