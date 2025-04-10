Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının BKM API Geçidi ile Entegrasyonuna ve Dijital Cüzdan Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler Getirildi

A. Giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından finansal hizmetlerin dijitalleşmesi, açık bankacılık altyapısının etkinliği ve güvenliği ile rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") 28 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

İlgili Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan, ilgili Değişiklik Tebliği'ne ise buradan ulaşabilirsiniz.



B. Değişiklikler ile Getirilen Önemli Düzenlemeler

Değişiklik Tebliği ile BKM API Geçidi'ne bağlanma ve gerekli altyapıyı sağlamakla yükümlü kılınan ödeme hizmeti sağlayıcıların kapsamı daraltılmış ve uyum süreleri belirlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile BKM API Geçidi'ne bağlanma ve gerekli altyapıyı sağlama yükümlülüğünün kapsamı ödeme hacmi ve FAST katılımı baz alınarak belirlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşlar bakımından uyum yükümlülüğüne ilişkin tarihlerde değişikliğe gidilmiştir.

1. BKM API Geçidi'ne Bağlanma ve Altyapı Sağlama Yükümlülüğü

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen değişiklikle nezdinde ödeme hesabı bulunduran tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları bakımından öngörülen BKM API Geçidi'ne bağlanma yükümlülüğü; yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili olabilecek ödeme hesabı bulunduran ve nezdinde bulunan ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrimiçi erişim imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları bakımından öngörülecek şekilde değiştirilmiş olup, müşterilerine yalnızca çevrimdışı erişim imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıların BKM API Geçidi'ne bağlanma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ve Değişiklik Tebliği kapsamında gerçekleşen değişikliklerle düzenlemelere uyum yükümlülüğe ilişkin süreler aşağıdaki şekilde kategorilere göre farklı şekilde belirlenmiştir:

FAST sistemine katılımcı olan ve katılımcı olmamakla birlikte müşterilerine doğrudan çevrimiçi erişim imkanı sağlayan kuruluşlardan 2024 takvim yılı ödeme hacmi bakımından ilk on arasında yer alan sağlayıcılar için: 31 Aralık 2025

FAST Sistemine katılımcı olmayan ödeme hizmeti sağlayıcıları bakımından katılımcı olmaları halinde bu tarihten itibaren: 6 ay içerisinde

FAST sistemine katılımcı olmayan ve ilerleyen yıllarda ödeme hacmi bakımından ilk on arasında yer alacak kuruluşlar için ise: İçinde bulunulan yılın sonuna kadar

2. Dijital Cüzdan Hizmeti Sunan Kuruluşlar İçin Uyum Yükümlülüğü

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen değişiklik doğrultusunda halihazırda dijital cüzdan hizmeti sunan tüm kuruluşlar bakımından tam uyum sağlama yükümlülüğü ve dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup faaliyet izni bulunmayan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na başvurarak gerekli izinleri almasına ilişkin süreler 07.04.2025 tarihinden 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

C. Sonuç

28 Mart 2025 tarihli Değişiklik Yönetmeliği ve Değişiklik Tebliği'ndeki değişikliklerle birlikte, hesap hizmeti sağlayıcı tanımının kapsamı daraltılmış, uyum süreleri uzatılmış ve dijital cüzdan hizmetine ilişkin lisans alma süresinin son tarihi uzatılmıştır.



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