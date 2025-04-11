Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmıştır

tarihli ve 32855 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

28/03/2025 tarihli ve 32855 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

- Yönetmelik m. 59'a eklenen 9. Fıkra ile, Yönetmelik m.4'te belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konusunda yetkisi bulunan ödeme hizmeti sağlayıcıları dışındaki kişilerin yetkisiz bir şekilde bu hizmetleri sunma amacıyla ödeme hesaplarına erişmelerini engellemek için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yalnızca Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemine katılımcı olan ödeme hizmeti sağlayıcıları ve bu Sisteme katılımcı olmayan kuruluşlardan her yıl ayrıca hesaplanmak üzere ödeme hacmi bakımından ilk on arasında yer alanlar için getirilmiştir.

- Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemine katılımcı olmayan kuruluşlar için yapılacak hesaplamada, her yıl bir önceki takvim yılında gerçekleşen işlemler dikkate alınmalıdır. Buna göre, bir önceki takvim yılındaki ödeme hacmi bakımından ilk on arasında yer alan kuruluşlar, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri içinde bulunulan yılın sonuna kadar yerine getirecektir.

- İlk on kuruluş arasında yer alıp nezdinde bulunan ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrimiçi erişim imkânı sağlamayanlar, içinde bulunulan yıl sonuna kadar çevrim içi erişim imkânı sağlamaları halinde işbu yerine getirmesi gereken yükümlülükleri çevrimiçi erişim sağladıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde yerine getirecektir.

- Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemine katılımcı olmayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, işbu yükümlülükleri katılımcı olmaları halinde bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde yerine getirecektir.

- Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemine katılımcı olan ödeme hizmeti sağlayıcılarının işbu yükümlülükleri yerine getirme tarihini 31/3/2025tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

- İlerleyen yıllarda ilk on arasında yer alacaklar ise içinde bulunulan yılın sonuna kadar yerine getirir.

- Dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketine başvurarak gerekli izinleri alması için verilen mühlet 07/04/2025 tarihinden 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır.

- Kuruluşlardan dijital cüzdan hizmetini sunanların ise Yönetmelik'e uyum sağlaması için verilen mühlet de 07/04/2025 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

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