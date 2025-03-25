BDDK Bankaların Pay Geri Alımlarını Kolaylaştırdı

A. Giriş
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") piyasa istikrarını sağlamak amacıyla pay geri alımını kolaylaştıran düzenlemelerinin ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") da benzer bir adım atmıştır.
BDDK, 25 Mart 2025 tarihli ve 11177 sayılı kararı ("Karar") ile payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların paylarının geri alımını kolaylaştırmıştır. BDDK kararına buradan ulaşabilirsiniz.
SPK'nın pay geri alımının kolaylaştırılmasına dair adımlarına dair daha fazla bilgiye buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
B. Karar Kapsamında Getirilen Kolaylıklar
Karar uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 17.03.2025 tarihinden sonra borsadan geri alım yoluyla edindikleri kendi payları, 31.12.2025 tarihine kadar:
(a) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasındaki çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır ve
(b) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kredi riski ve piyasa riski hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.
C. Sonuç
Karar ile BDDK, bankaların piyasa koşullarına daha etkin şekilde yanıt verebilmesine olanak sağlamaktadır.
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