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BDDK Bankaların Pay Geri Alımlarını Kolaylaştırdı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") piyasa istikrarını sağlamak amacıyla pay geri alımını kolaylaştıran düzenlemelerinin ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") da benzer bir adım atmıştır.