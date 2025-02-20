Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma Ve Yenileme İşlemleri Yürürlükten Kaldırılmıştır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî
Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2025/6) ile tüzel kişilerin kur korumalı
mevduat hesabı açma ve yenileme işlemleri 15
Şubat 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten
kaldırılmıştır.