Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma Ve Yenileme İşlemleri Yürürlükten Kaldırılmıştır

15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/6) ile tüzel kişilerin kur korumalı mevduat hesabı açma ve yenileme işlemleri 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.