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20 February 2025

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma Ve Yenileme İşlemleri Yürürlükten Kaldırılmıştır

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan...
Turkey Finance and Banking
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15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/6) ile tüzel kişilerin kur korumalı mevduat hesabı açma ve yenileme işlemleri 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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