Türk Lirası Kredi Kısıtlamaları Kaldırıldı

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 6 Şubat 2025 tarih ve 11145 sayılı kararı ("Yeni Karar") ile 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı, 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı, 28 Eylül 2022 tarih ve 10438 sayılı, 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı ile 4 Eylül 2023 tarih ve 10659 sayılı kararlarını ("Yürürlükten Kaldırılan Kararlar") yürürlükten kaldırdı.

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar Neleri Düzenliyordu?

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerden, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kullanacağı Türk lirası cinsinden nakdi ticari kredilere ilişkin çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Yeni Karar ile Türk lirası nakdi ticari kredi kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı.

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