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14 February 2025

Türk Lirası Kredi Kısıtlamaları Kaldırıldı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 6 Şubat 2025 tarih ve 11145 sayılı kararı ("Yeni Karar") ile 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı, 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı, 28 Eylül 2022 tarih ve 10438 sayılı.
Turkey Finance and Banking
Ortak Avukat,Seray Karaalp, and Furkan Karagolge
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Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 6 Şubat 2025 tarih ve 11145 sayılı kararı ("Yeni Karar") ile 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı, 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı, 28 Eylül 2022 tarih ve 10438 sayılı, 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı ile 4 Eylül 2023 tarih ve 10659 sayılı kararlarını ("Yürürlükten Kaldırılan Kararlar") yürürlükten kaldırdı.

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar Neleri Düzenliyordu?

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerden, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kullanacağı Türk lirası cinsinden nakdi ticari kredilere ilişkin çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Yeni Karar ile Türk lirası nakdi ticari kredi kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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