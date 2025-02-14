Teknolojiyle Güçlenen Finansal Hizmetler: KPMG, Microsoft Business Central Online Ile Bir Adım Önde! (Video)

self

Finansal hizmetlerde teknolojiye öncülük etmeye devam ediyoruz! Muhasebe ve mali müşavirlik süreçlerinde yenilikçi çözümler sunan ekibimiz, Microsoft Dynamics 365 Business Central Online ile müşterilerimize web tabanlı erişim imkanı sağlıyor. Artık finansal raporlarınıza, satın alma ve stok yönetiminize istediğiniz an, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Maliyet avantajları sunan bu pratik çözümü Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağımız Nazem Öncel, Digital Studio için anlatıyor. Detaylı bilgi için KPMG Outsource ekibimizle iletişime geçin!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.