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14 February 2025

Teknolojiyle Güçlenen Finansal Hizmetler: KPMG, Microsoft Business Central Online Ile Bir Adım Önde! (Video)

KP
KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Finansal hizmetlerde teknolojiye öncülük etmeye devam ediyoruz!
Turkey Finance and Banking
KPMG Turkey
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Finansal hizmetlerde teknolojiye öncülük etmeye devam ediyoruz! Muhasebe ve mali müşavirlik süreçlerinde yenilikçi çözümler sunan ekibimiz, Microsoft Dynamics 365 Business Central Online ile müşterilerimize web tabanlı erişim imkanı sağlıyor. Artık finansal raporlarınıza, satın alma ve stok yönetiminize istediğiniz an, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Maliyet avantajları sunan bu pratik çözümü Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağımız Nazem Öncel, Digital Studio için anlatıyor. Detaylı bilgi için KPMG Outsource ekibimizle iletişime geçin!

 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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