BIST 50 Endeksinde Yer Alan Paylar İçin Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı

A. GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) 6 Şubat 2023 tarih ve 2023/7 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli kararı (“Karar”) ile Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verilmişti.



SPK'nın 5 Aralık 2024 tarih ve 2024/55 sayılı bülteninde yayımlanan 5 Aralık 2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı (“Değişiklik Kararı”) uyarınca, açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.

B. DEĞİŞİKLİK KARARI İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilebilmesini teminen SPK tarafından, Borsa İstanbul pay piyasalarında 06 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçici olarak;





Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında değerlendirildiğine, Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına, Menkul kıymet satışının kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşu üzerinden yapılmasına,

karar verilerek yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilmişti.



Değişiklik Kararı ile;





Borsa İstanbul pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına, Açığa satış yasağı kaldırılan işlemlerde, Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24'üncü ve 28'inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

C. SONUÇ

Değişiklik Kararı uyarınca, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana uygulanan açığa satış yasağının, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları için kaldırılmasına karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.