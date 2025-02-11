Döviz Kredi Kısıtlamalarına Yeni İstisna

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da (“32 Sayılı Karar”) 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklikler kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerinin tabi olduğu sınırlamalar ve bu sınırlamalara ilişkin istisnalar düzenlenmişti.



17 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde (“Genelge”) yapılan değişiklikler ile birlikte, döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirilmiştir.



A. ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER



Değişiklik öncesinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişiler, döviz geliri olma şartına tabi olmaksızın yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanabilmekteydi.



Değişiklik ile birlikte, döviz geliri olma şartı aranmaksızın savunma sanayii alanında yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanılmasını mümkün kılan yeni bir istisna getirilmiştir. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (“EYDEP”) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketlerin, döviz geliri elde etmeleri aranmadan yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin edebilmeleri artık mümkündür. Bu istisnaya dayalı olarak döviz kredisi kullanmak isteyen şirketlerin EYDEP kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olduğunu gösteren, sertifika verilme tarihini ve sertifikanın geçerlik tarihini içeren kaşeli ve ıslak imzalı bir belgeyi bankaya ibraz etmesi gerekmektedir.



Bu doğrultuda Genelge'nin yurt dışından alınan döviz kredilerine ilişkin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21'inci maddesinin on beşinci fıkrasına (ğ) bendi, yurt içinden kullanılacak döviz kredilerine ilişkin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 40'ıncı maddesinin on beşinci fıkrasına ise (g) bendi eklenmiştir.



B. SONUÇ



Genelge'de yapılan değişiklikler sonucunda, EYDEP kapsamında (A) veya (B) seviye sertifika sahibi şirketlerin yurt içinden ve yurt dışından kullanacakları döviz kredileri için döviz geliri olma şartı aranmayacaktır.

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