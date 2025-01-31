Yurt Dışından Sağlanan Kredilerin Türkiye'deki Bir Banka Aracılığı İle Yurda Getirilerek Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Bakanlıkça Belirlenecektir

24 Ocak 2025 tarihli ve 32792 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ...

24 Ocak 2025 tarihli ve 32792 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/71) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'in “Krediler” başlıklı 11'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri bankalar aracılığı ile kullanırlar. Yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

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