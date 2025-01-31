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31 January 2025

Yurt Dışından Sağlanan Kredilerin Türkiye'deki Bir Banka Aracılığı İle Yurda Getirilerek Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Bakanlıkça Belirlenecektir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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24 Ocak 2025 tarihli ve 32792 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ...
Turkey Finance and Banking
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24 Ocak 2025 tarihli ve 32792 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/71) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'in “Krediler” başlıklı 11'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri bankalar aracılığı ile kullanırlar. Yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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