ARTICLE
29 January 2025

Yurt Dışından Alınan Krediler Ve Dövizle Sözleşme Yapma Hükümlerinde Önemli Değişiklikler

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/71) ("Değişiklik Tebliği"), 24 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turkey Finance and Banking
Ömer Erdoğan,Berke Yalçın, and Damla Buz
Your Author LinkedIn Connections

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/71) ("Değişiklik Tebliği"), 24 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından aldıkları kredilerin kullanımına ve dövizle sözleşme yapabilme şartlarına yeni düzenlemeler getirmektedir. Değişikliklerin öne çıkan konuları aşağıda yer almaktadır.

Değişiklik Tebliği öncesinde kamu kurumları ve kuruluşları veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olmasına izin veriliyordu. Değişiklik Tebliği ile Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı ("EYDEP") kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikasına sahip olan şirketler de dövizle sözleşme yapma muafiyetine dahil edilmiştir. EYDEP, savunma, güvenlik, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların endüstriyel yetkinliklerini, yerlileştirme politikaları doğrultusunda geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Değişiklik Tebliği, bu sektörün döviz cinsinden piyasa yapısı ve kur farklarından kaynaklanan yüksek maliyetlerin yol açtığı fiyatlandırma sorunlarını çözmek amacıyla getirilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile getirilen bir diğer önemli düzenleme uyarınca Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından aldıkları kredileri yalnızca Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabileceklerdir. Yurt dışından alınan kredilerin Türkiye'ye getirilip kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Değişiklik Tebliği öncesinde, yurt dışından alınan kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılmasına ilişkin bazı istisnalar mevcuttu. Yerleşik kişilerin yurt dışındaki işleriyle ilgili alınan krediler, yurt dışından gemi satın almak için sağlanan krediler, ihracat kredi kurumları veya garanti kuruluşlarının garantisiyle alınan krediler ve yurt dışındaki kalkınma bankalarından mal ithali amaçlı sağlanan krediler, bu sınırlamadan muaf tutulmuştu. Değişiklik Tebliği ile bu istisnalar kaldırılmıştır. İlgili düzenleme dövizle yapılan işlemlerin ve kredilerin daha açık bir şekilde izlenmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, yapılan değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası ticaretin daha verimli hale gelmesini hedeflemektedir. Dövizle sözleşme yapabilme muafiyetinin EYDEP kapsamında sertifikalı şirketlere tanınması, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarının uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarına olanak tanıyacak, bu firmaların dövizle ticaret yapmalarını ve uluslararası pazarlarda daha kolay işlem gerçekleştirmelerini sağlayarak büyük bir avantaj sunacaktır. Ayrıca yurt dışından alınan kredilerin yalnızca Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanılmasına dair getirilen düzenlemeler, finansal işlemlerin izlenebilirliğini artırarak, Türkiye ekonomisinin döviz kurlarına karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ömer Erdoğan
Ömer Erdoğan
Photo of Berke Yalçın
Berke Yalçın
Photo of Damla Buz
Damla Buz
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More