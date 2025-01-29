Yurt Dışından Alınan Krediler Ve Dövizle Sözleşme Yapma Hükümlerinde Önemli Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/71) ("Değişiklik Tebliği"), 24 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından aldıkları kredilerin kullanımına ve dövizle sözleşme yapabilme şartlarına yeni düzenlemeler getirmektedir. Değişikliklerin öne çıkan konuları aşağıda yer almaktadır.

Değişiklik Tebliği öncesinde kamu kurumları ve kuruluşları veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olmasına izin veriliyordu. Değişiklik Tebliği ile Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı ("EYDEP") kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikasına sahip olan şirketler de dövizle sözleşme yapma muafiyetine dahil edilmiştir. EYDEP, savunma, güvenlik, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların endüstriyel yetkinliklerini, yerlileştirme politikaları doğrultusunda geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Değişiklik Tebliği, bu sektörün döviz cinsinden piyasa yapısı ve kur farklarından kaynaklanan yüksek maliyetlerin yol açtığı fiyatlandırma sorunlarını çözmek amacıyla getirilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile getirilen bir diğer önemli düzenleme uyarınca Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından aldıkları kredileri yalnızca Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabileceklerdir. Yurt dışından alınan kredilerin Türkiye'ye getirilip kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Değişiklik Tebliği öncesinde, yurt dışından alınan kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılmasına ilişkin bazı istisnalar mevcuttu. Yerleşik kişilerin yurt dışındaki işleriyle ilgili alınan krediler, yurt dışından gemi satın almak için sağlanan krediler, ihracat kredi kurumları veya garanti kuruluşlarının garantisiyle alınan krediler ve yurt dışındaki kalkınma bankalarından mal ithali amaçlı sağlanan krediler, bu sınırlamadan muaf tutulmuştu. Değişiklik Tebliği ile bu istisnalar kaldırılmıştır. İlgili düzenleme dövizle yapılan işlemlerin ve kredilerin daha açık bir şekilde izlenmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, yapılan değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası ticaretin daha verimli hale gelmesini hedeflemektedir. Dövizle sözleşme yapabilme muafiyetinin EYDEP kapsamında sertifikalı şirketlere tanınması, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarının uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarına olanak tanıyacak, bu firmaların dövizle ticaret yapmalarını ve uluslararası pazarlarda daha kolay işlem gerçekleştirmelerini sağlayarak büyük bir avantaj sunacaktır. Ayrıca yurt dışından alınan kredilerin yalnızca Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanılmasına dair getirilen düzenlemeler, finansal işlemlerin izlenebilirliğini artırarak, Türkiye ekonomisinin döviz kurlarına karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacaktır.

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