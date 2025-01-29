Karşılıksız Çekte Bankanın Sorumluluğu 2025

24.01.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödenmesi gereken miktar 12650-TL'ye yükseltildi. Bu %36'nın biraz üzerinde bir artış oranına işaret ediyor. Buna göre bankalar geçerli ve süresinde ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda çek hamiline yaprak başına 12650-TL ödeme yapacaktır. Bankanın ödeme yapması, çeki düzenleyen kişinin karşılıksız çek cezası ve çek icra takibi ile karşılaşmasını engellemeyecek olup böyle bir durumda mutlaka bir avukata danışılması önerilmektedir.

Yeni düzenleme aşağıdaki şekildedir:

Banka Karşılıksız Çek Durumunda Ne Yapar

(1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli Türk Lirası veya üzerinde ise onikibinaltıyüzelli Türk Lirası,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı onikibinaltıyüzelli Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli onikibinaltıyüzelli Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak onikibinaltıyüzelli Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.



Yürürlük

Değişiklik 31.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla bu tarihten önce eski tebliğ yürürlükte olup banka tarafından 9275-TL ödeme yapılmaya devam edilecektir.

Değiştirilen geçici 2. maddeye göre bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre düzenlenen fakat sonradan ibraz edilen çekler için ödeme miktarı ise çek yaprağı başına 11.120-TL olarak belirlenmiştir. Karşılıksız çıkmasından şüphe duyulan çekler için 31.01.2024 tarihinden sonra bankaya ibraz etmek lehinize olabilir.

Yeni düzenleme aşağıdaki şekildedir:

Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için onbirbinyüzyirmi Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

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