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29 January 2025

Döviz Kredi Kısıtlamalarına Yeni İstisna

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge") 16 Ocak 2025 tarihinde yaptığı değişikliklerle döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirdi.
Turkey Finance and Banking
Muhsin Keskin and Seray Karaalp
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Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde (“Genelge“) 16 Ocak 2025 tarihinde yaptığı değişikliklerle döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirdi.

Değişiklik Neler Getiriyor?

Değişiklik öncesinde, 26 Ocak 2018 tarihli Hukuk Bültenimizde açıklandığı üzere, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanmaları mümkündü.

TCMB, döviz kredi kullanımı kısıtlanmalarına savunma sanayi alanında bir istisna daha getirdi. Yeni gelen istisna ile beraber, Savunma Sanayii Başkanlığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) ve (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler de yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin edebilecek.

Bu istisnadan yararlanarak döviz kredisi temin etmek isteyen şirketlerin, EYDEP kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olduğunu gösteren, sertifika verilme tarihi ve sertifikanın geçerlilik tarihini içeren, kaşeli ve ıslak imzalı bir belgeyi aracı bankaya ibraz etmesi gerekecek.

Sonuç

Değişiklik ile döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirilmiş oldu.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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