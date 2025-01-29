Döviz Kredi Kısıtlamalarına Yeni İstisna

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge") 16 Ocak 2025 tarihinde yaptığı değişikliklerle döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirdi.

Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde (“Genelge“) 16 Ocak 2025 tarihinde yaptığı değişikliklerle döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirdi.

Değişiklik Neler Getiriyor?

Değişiklik öncesinde, 26 Ocak 2018 tarihli Hukuk Bültenimizde açıklandığı üzere, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanmaları mümkündü.

TCMB, döviz kredi kullanımı kısıtlanmalarına savunma sanayi alanında bir istisna daha getirdi. Yeni gelen istisna ile beraber, Savunma Sanayii Başkanlığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) ve (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler de yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin edebilecek.

Bu istisnadan yararlanarak döviz kredisi temin etmek isteyen şirketlerin, EYDEP kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olduğunu gösteren, sertifika verilme tarihi ve sertifikanın geçerlilik tarihini içeren, kaşeli ve ıslak imzalı bir belgeyi aracı bankaya ibraz etmesi gerekecek.

Sonuç

Değişiklik ile döviz kredisi kısıtlamalarına yeni bir istisna getirilmiş oldu.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.