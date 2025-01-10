Halka Arz İçin Sağlanması Gereken Finansal Kriterler Yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2024 tarih ve 2024/60 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan 26 Aralık 2024 tarih 66/2058 sayılı kararı ve 31 Aralık 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ...

A. GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 31 Aralık 2024 tarih ve 2024/60 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan 26 Aralık 2024 tarih 66/2058 sayılı kararı ("SPK Kararı") ve 31 Aralık 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") tarafından Kotasyon Yönergesi'nde gerçekleştirilen değişiklikler ile payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin sağlaması gereken finansal kriterler yükseltilmiştir.

B. KARAR İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

SPK Kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketlerin asgari sermaye tutarı ile payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında sağlaması gereken asgari aktif toplam ve net satış hasılatı rakamlarında artırım gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 31.12.2024 tarihine kadar yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte cari olan rakamın veya değerin uygulanmaya devam olunacağı da ifade edilmiştir. Söz konusu kriterlere ilişkin ayrıntılara aşağıda yer verilmektedir:

1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İçin Gerekli Asgari Sermaye Tutarı Yükseltildi

SPK Kararı uyarınca, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5'inci maddesi gereği kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin sağlaması gereken asgari sermaye tutarı, 2025 yılı için 150.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Payları İlk Defa Halka Arz Edilecek Şirketlerin Aktif Toplam ve Net Satış Hasılat Miktarına İlişkin Finansal Kriterler Yükseltildi

SPK Kararı uyarınca, paylarını ilk defa halka arz edecek şirketler ile payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarların indirimine ilişkin SPK'nın i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı ilke kararı ("İlke Karar") kapsamında yer alan şirketler için belirlenen aktif toplam ve net satış hasılatı miktarları yükseltilmiştir.

Aktif toplam ve net satış hasılatı rakamlarının başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait SPK düzenlemelerine uygun olarak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar itibarıyla sağlanması gerekirken, 31.12.2024 tarihine kadar yapılan başvurulara başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan rakamların uygulanacağı düzenlenmiştir.

SPK Kararı uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, özel bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıla ait finansal tabloları itibarıyla sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibidir:

Halka Arz Finansal Kriterler (TL) 2023 2024 Aktif Toplam 1.500.000.000 2.400.000.000 Net Satış Hasılatı 750.000.000 1.200.000.000

Ayrıca, İlke Karar ile aşağıda sayılan kriterleri sağlayan şirketlerin paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak finansal kriter tutarlarının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yenilenebilir enerji, petrokimya, savunma sanayi ve tarım sektörlerinde son 2 yıl içerisindeki hasılatlarının en az %75'ini bu alanlardaki satışlardan elde eden şirketler Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve İlke Karardaki Ar-Ge kriterlerinden herhangi ikisine sahip olan şirketler

SPK'nın İlke Kararı kapsamında indirimli finansal kriterlerden faydalanacak şirketlerin, son 2 yıla ait finansal tabloları itibarıyla sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

Halka Arz Finansal Kriterler (TL) 2023 2024 Aktif Toplam 450.000.000 1.200.000.000 Net Satış Hasılatı 270.000.000 600.000.000

SPK Kararı ile kabul edilen bu miktarlar, 2025 yılı içerisinde yapılan başvurularda, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yıllarına ait finansal tablolar itibarıyla sağlanması gereken tutarlardır.

C. KOTASYON YÖNERGESİ İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Borsa İstanbul tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler ile Kotasyon Yönergesi'nde düzenlenen Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar kotasyon şartları kapsamında yer alan halka arz edilen payların piyasa değerleri yükseltilmiştir.

2025 yılı itibarıyla payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, halka arz edilen payların piyasa değerine göre işlem göreceği pazar aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar Halka Arz Edilen Payların Piyasa Değeri Asgari

2.000.000.000 TL Asgari

500.000.000 TL Asgari

200.000.000 TL Halka Arz Edilen Payların Nominal Değerinin Sermayeye Asgari Oranı %10 %20 %25

Ayrıca, halka arz edilecek şirket paylarının Yıldız Pazar'da işlem görmesi amacıyla yapılan başvurularda, halka arz edilen payların piyasa değerinin 6.000.000.000 TL'nin üzerinde ve payların nominal değerinin sermayeye oranının %6'dan büyük olması halinde, halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranının %10 olması şartının aranmayacağı düzenlenmiştir.

Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda dönem kârı olması ve/veya bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki özsermaye/sermaye oranı şartlarını yerine getiremeyen şirketlerin paylarının, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak kotasyona kabul edilebilmesi için halka arz edilen payların piyasa değerinin asgari olarak 4.000.000.000 TL olması gerektiği düzenlenmiştir.

D. SONUÇ

SPK Kararı ve Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi'nde gerçekleştirilen değişiklikler ile halka arz ve payların kotasyonu için gerekli finansal kriterler yükseltilerek halka arz şartları ağırlaştırılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.