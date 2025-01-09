2025 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 46.655,43 Tl Olarak Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2025 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar"...

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2025 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2025-30/06/2025 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem 01/01/2025-30/06/2025 Aylık Katsayısı 1.012556 Taban Aylık Katsayısı 15,848415 Yan Ödeme Katsayısı 0,321115

Buna göre, 1/1/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 46.655,43 TL'dir.

01/01/2025-30/06/2025 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı *2.301,54 TL Çocuk Yardımı (6 yaş üstü) 253,14 TL Çocuk Yardımı (0-6 yaş) 506,28 TL

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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