2025 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 46.655,43 Tl Olarak Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2025 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2025-30/06/2025 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
|
Dönem
|
01/01/2025-30/06/2025
|
Aylık Katsayısı
|
1.012556
|
Taban Aylık Katsayısı
|
15,848415
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,321115
Buna göre, 1/1/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 46.655,43 TL'dir.
01/01/2025-30/06/2025 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
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Aile Yardımı
|
*2.301,54 TL
|
Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)
|
253,14 TL
|
Çocuk Yardımı (0-6 yaş)
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506,28 TL
*Devlet Memurları İçin
Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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