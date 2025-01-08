SPK ve Borsa İstanbul Halka Arz ve Kotasyon Eşiklerini Yükseltti

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 31 Aralık 2024 tarih ve 2024/60 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan 26 Aralık 2024 tarih ve 66/2058 sayılı kararı ("Karar")...

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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), 31 Aralık 2024 tarih ve 2024/60 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan 26 Aralık 2024 tarih ve 66/2058 sayılı kararı (“Karar”) ile halka arz için sağlanması gereken finansal eşikleri yükseltti. Yeniden değerleme kapsamında yükseltilen eşikler ile halka arz şartları ağırlaştı.

Buna ek olarak, Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul“), Kotasyon Yönergesi'nde 31 Aralık 2024 tarihinde değişiklik yaparak kotasyon şartlarını değiştirdi. Değişiklikler ile Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da halka arz edilen payların asgari piyasa değerleri değişti.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

Karar uyarınca:

Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin başlangıç sermayelerinin en az 150.000.000 TL olması gerekecek. Bu rakam daha önce 100.000.000 TL'ydi. İlk defa halka arz edilecek şirketlerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre:

2023 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 1.500.000.000 TL (söz konusu eşik 2022 tarihli finansal tablolar için 450.000.000 TL'ydi) ve net satış hasılatının en az 750.000.000 TL (söz konusu eşik 2022 tarihli finansal tablolar için 270.000.000 TL'ydi);

2024 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 2.400.000.000 TL (söz konusu eşik 2023 tarihli finansal tablolar için 1.500.000.000 TL'ydi) ve net satış hasılatının en az 1.200.000.000 TL (söz konusu eşik 2023 tarihli finansal tablolar için 750.000.000 TL'ydi)

olması gerekecek.

28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan i-SPK 128.22 (28 Mart 2024 tarihli ve 18/505 s.k) sayılı ilke kararı kapsamında, enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten ilgili şirketler için söz konusu eşikler aşağıdaki şekilde uygulanacak:

2023 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 450.000.000 TL (söz konusu eşik 2022 tarihli finansal tablolar için 300.000.000 TL'ydi) ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL (söz konusu eşik 2022 tarihli finansal tablolar için 180.000.000 TL'ydi);

2024 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 1.200.000.000 TL (söz konusu eşik 2023 tarihli finansal tablolar için 450.000.000 TL'ydi) ve net satış hasılatının en az 600.000.000 TL (söz konusu eşik 2023 tarihli finansal tablolar için 270.000.000 TL'ydi).

Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 750.000.000 TL'nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekecek. Bu halka arzlarda şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olması zorunlu olacak. Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin:

000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı;

000.000 TL ile 1.200.000.000 TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 600.000.000 TL'ye kadar olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için

aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekecek.

2025 yılı içinde yapılacak başvurularda, söz konusu finansal tablo büyüklükleri; 2023 yılına ait finansal tabloların 31 Aralık 2023 tarihindeki ve 2024 yılına ait finansal tabloların ise 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden hesaplanacak tutarlar üzerinden dikkate alınacak. Özel hesap dönemleri olan finansal tablolar için, bu düzenleme kıyasen uygulanacak.

31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan başvurulara ise, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan değerler uygulanmaya devam olunacak.

Kotasyon Yönergesi'nde yapılan değişiklikler uyarınca:

Yıldız Pazar'da kota alınacak ihraççıların halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri 1.000.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye,

Ana Pazar'da kota alınacak ihraççıların halka arz edilen paylarının piyasa değeri 250.000.000 TL – 1.000.000.000 TL'den 500.000.000 TL – 2.000.000.000 TL'ye, ve

Alt Pazar'da kota alınacak ihraççıların halka arz edilen paylarının azami piyasa değeri 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye

çıkarıldı.

Dolayısıyla, yeni kotasyon şartları şu hali aldı:

Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar Halka arz edilen payların piyasa değeri Asgari 2 milyar TL Asgari 500 milyon TL Asgari 200 milyon TL Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı %10 %20 %25

Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, halka arz edilen payların piyasa değerinin 6.000.000.000 TL'nin üzerinde ve söz konusu payların nominal değerinin sermayeye oranının %6'dan büyük olması halinde asgari %10 koşulu aranmayacak.

Son olarak, Yıldız Pazar'da kote olmak için aranan dönem kârı ve/veya özsermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan şirketlerin Yıldız Pazar'da kote olabilmesi için aranan istisnai şartlar içerisinde yer alan halka arz edilen payların asgari piyasa değeri 1.500.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye çıkarıldı.

Sonuç

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerinde yer alan halka arz ve kotasyon eşiklerinin yeniden değerleme kapsamında yükseltilmesiyle birlikte halka arz şartları ağırlaştı.

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