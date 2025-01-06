Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar - Aralık 2024

Kurul Karar Organı'nın 26/12/2024 tarih ve 66/2035 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurul'un 23.03.2020 tarihli duyurusunda, COVID-19 salgınının ülkemiz finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesini teminen alınan Kurul Kararı'nın ikinci maddesi kapsamında; yatırım kuruluşlarında uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu duyurulmuştur. Piyasa koşulları dikkate alınarak, bahse konu duyuruya mesnet 19.03.2020 tarihli Kurul Kararı'nın 2 nci maddesi, bu karar tarihini takip eden ilk iş günü itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul Karar Organı'nın 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

1) Kurul Karar Organı'nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,

2) Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın 26/12/2024 tarih ve 66/2058 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2025 yılı için yayımlanmıştır.

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