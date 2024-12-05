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5 December 2024

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Ekim-Kasım 2024

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar...
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Talha Sazak,Ece Gün
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Ekim-Kasım 2024

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Kurul Karar Organı'nın i-SPK 52.4.ak sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

Kurul Karar Organı'nın 21.11.2024 tarih ve 60/1696 sayılı kararı ile Kurul'un i-SPK.52.4 sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Tanımlar" başlıklı bölümü ile (1.2.), (1.6.), (2.), (3.), (4.9.), (6.5.), (8.4.) ve (13.) numaralı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın i-SPK 54.1 sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1., 54. ve 128/2 madde hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik "Sorumlu Yönetim İlkeleri" ile bu ilkelerin uygulama esaslarını içeren "Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi" Kurul'un i-SPK.54.1 sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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