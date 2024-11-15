Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 509)'Nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 573) Yayimlandi

12 Kasım 2024 tarihli ve 32720 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 573 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler konu başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir:

- Gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imza ile imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesi,

- Müstahsil makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imza ile imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesi,

- Finansman şirketleri, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-Dekont düzenleyebilmesi,

- İnşaat Demiri İzleme Sistemine geçme zorunluluğu olan mükelleflerden brüt satış hasılatı 1 milyon TL'nin üzerinde olan mükelleflere e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,

- e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 1/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere 3 bin TL'yi aşması halinde, 1/1/2026 tarihinden itibaren ise tutarına bakılmaksızın, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmesi,

- e-Belge uygulamasına dahil olma yöntemlerinden birisi olan doğrudan entegrasyon yönteminin etkinleştirilmesi ve belirli kapasite ve bilgi işlem alt yapısına sahip olan mükelleflerin bu yöntemi kullanabilmesinin temin edilmesi,

- Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegratörlük izni alan mükellefler ile e-Belge uygulamalarını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanmaları yönünde Başkanlıktan yetki alan mükelleflerin e-Belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması ile bunlara ilişkin sistem ve yazılım gereksinimleri hususlarında ilgili kanun ve tebliğ ile Bakanlık ve Başkanlıkça yayımlanan kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara aykırı davranmaları durumunda yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelerin yapılması.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

12 Kasım 2024 SALI

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