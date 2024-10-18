28.09.2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (i) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (''Değişiklik Yönetmeliği'') ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te (''Yönetmelik'') ve (ii) Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (''Değişiklik Tebliği'') ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de (''Tebliğ'') birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, özetle:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (" TCMB ") tarafından işletilen ödeme sistemlerinde hesaba ödeme işlemleri açısından ilk on katılımcı arasında yer almayan ve nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmeti sağlayıcılara ilişkin altyapı tesisi ve yetkisiz erişime yönelik tedbirleri düzenleyen yükümlülükleri 31.03.2025 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir.

") tarafından işletilen ödeme sistemlerinde hesaba ödeme işlemleri açısından ilk on katılımcı arasında yer almayan ve nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmeti sağlayıcılara ilişkin altyapı tesisi ve yetkisiz erişime yönelik tedbirleri düzenleyen yükümlülükleri 31.03.2025 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir. Dijital cüzdan hizmeti sunan ödeme veya elektronik para kuruluşu olarak sınıflandırılabilecek ancak henüz faaliyet izni bulunmayan kişilerin TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri alması için belirlenen süre 07.04.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yalnızca dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşların 07.04.2025 tarihine kadar Yönetmelik'in dijital cüzdan hizmeti usul ve esaslarını düzenleyen 4/A maddesine uyum sağlamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Yönetmelik'te yapılan değişikliğe paralel olarak Değişiklik Tebliği ile birlikte, ilk on katılımcı kapsamına girmeyen ve nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarının Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini 31.03.2025 tarihine kadar tamamlaması gerektiği düzenlenmiştir.

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