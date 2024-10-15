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15 October 2024

Sürdürülebilirlik Denetimleri Başlıyor

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK"), zorunlu sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenmesi ve denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların görev ve sorumluluklarının...
Turkey Finance and Banking
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Yeni Gelişmeler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK“), zorunlu sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenmesi ve denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Taslağı'nı (“Taslak Yönetmelik“) görüşe açtı.

Taslak Yönetmelik'e ilişkin görüşlerinizi  buradan erişebileceğiniz form ile iletebilirsiniz.

Taslak Yönetmelik Neler Getiriyor?

Taslak Yönetmelik ile sürdürülebirlik denetiminin kapsamı, sürdürülebilirlik denetim raporu, sürdürülebilirlik denetimi yapabilecek kuruluşlar, bu kuruluşlara uygulanacak kısıtlama ve yaptırımlar belirleniyor.

Zorunlu sürdürebilirlik raporlaması ve uygulama kapsamına ilişkin 15 Ocak 2024 tarihli hukuk bültenimize  buradan erişebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Denetiminin Kapsamı

Sürdürülebilirlik denetimi, KGK tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartları (“TDS“) çerçevesinde ve denetim kıstaslarına uygun olarak gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasını, bu belgelere dayanılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsıyor.

Sürdürülebilirlik Denetim Raporu

Denetim sonucunda hazırlanan sürdürülebilirlik denetim raporunda, TDS'ye uygun olarak (i) denetçi görüşü ve (ii) varsa dikkat çekilmek istenen diğer konular sunulacak. Sürdürülebilirlik denetimi raporlarının TDS'ye aykırı olması veya bu raporlardaki bilgi ve kanaatlerin yanlış, eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle doğabilecek zararlardan, denetim kuruluşları ve denetçiler ayrı ayrı sorumlu olacak.

Sürdürülebilirlik denetimi raporlarının, bağımsız denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik Denetimi Yapabilecek Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik denetimi, KGK'nın sürdürülebilirlik alanında yetkilendirdiği denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecek.

Denetim kuruluşunun sürdürebilirlik alanında yetkilendirilebilmesi için bağımsız denetim resmi siciline kayıtlı ve faal bağımsız denetim kuruluşu olması, Taslak Yönetmelik'te belirlenen şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması, denetim kadrosunun Taslak Yönetmelik'te belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması ve sürdürülebilirlik denetim rehberlerini oluşturmuş olması gerekiyor.

Kısıtlamalar

Denetim kuruluşları ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetimini üstlenemeyecekleri işletmelerin sürdürülebilirlik denetimleri ile bağımsızlığı zedeleyecek denetlenen işletmenin özelliğine göre denetim kadrosunun sayı, nitelik veya tecrübe bakımından yetersiz olduğu veya sözleşme kabul süreçlerine ilişkin KGK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olan sürdürülebilirlik denetimlerini üstlenemeyecek.

Sonuç

Taslak Yönetmelik, sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenme sürecine ilişkin bir yol haritası niteliği taşıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Muhsin Keskin
Muhsin Keskin
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Seray Karaalp
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Serap Suer
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