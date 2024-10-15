Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK"), zorunlu sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenmesi ve denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların görev ve sorumluluklarının...

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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK“), zorunlu sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenmesi ve denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Taslağı'nı (“Taslak Yönetmelik“) görüşe açtı.

Taslak Yönetmelik'e ilişkin görüşlerinizi buradan erişebileceğiniz form ile iletebilirsiniz.

Taslak Yönetmelik Neler Getiriyor?

Taslak Yönetmelik ile sürdürülebirlik denetiminin kapsamı, sürdürülebilirlik denetim raporu, sürdürülebilirlik denetimi yapabilecek kuruluşlar, bu kuruluşlara uygulanacak kısıtlama ve yaptırımlar belirleniyor.

Zorunlu sürdürebilirlik raporlaması ve uygulama kapsamına ilişkin 15 Ocak 2024 tarihli hukuk bültenimize buradan erişebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Denetiminin Kapsamı

Sürdürülebilirlik denetimi, KGK tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartları (“TDS“) çerçevesinde ve denetim kıstaslarına uygun olarak gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasını, bu belgelere dayanılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsıyor.

Sürdürülebilirlik Denetim Raporu

Denetim sonucunda hazırlanan sürdürülebilirlik denetim raporunda, TDS'ye uygun olarak (i) denetçi görüşü ve (ii) varsa dikkat çekilmek istenen diğer konular sunulacak. Sürdürülebilirlik denetimi raporlarının TDS'ye aykırı olması veya bu raporlardaki bilgi ve kanaatlerin yanlış, eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle doğabilecek zararlardan, denetim kuruluşları ve denetçiler ayrı ayrı sorumlu olacak.

Sürdürülebilirlik denetimi raporlarının, bağımsız denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik Denetimi Yapabilecek Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik denetimi, KGK'nın sürdürülebilirlik alanında yetkilendirdiği denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecek.

Denetim kuruluşunun sürdürebilirlik alanında yetkilendirilebilmesi için bağımsız denetim resmi siciline kayıtlı ve faal bağımsız denetim kuruluşu olması, Taslak Yönetmelik'te belirlenen şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması, denetim kadrosunun Taslak Yönetmelik'te belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması ve sürdürülebilirlik denetim rehberlerini oluşturmuş olması gerekiyor.

Kısıtlamalar

Denetim kuruluşları ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetimini üstlenemeyecekleri işletmelerin sürdürülebilirlik denetimleri ile bağımsızlığı zedeleyecek denetlenen işletmenin özelliğine göre denetim kadrosunun sayı, nitelik veya tecrübe bakımından yetersiz olduğu veya sözleşme kabul süreçlerine ilişkin KGK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olan sürdürülebilirlik denetimlerini üstlenemeyecek.

Sonuç

Taslak Yönetmelik, sürdürülebilirlik raporlamalarının denetlenme sürecine ilişkin bir yol haritası niteliği taşıyor.

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