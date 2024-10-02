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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 30 Eylül 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği Neler Getiriyor?

7 Ekim 2023 tarihinde, Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ("Değişiklik"), ödemeler alanında dijital cüzdan hizmetinin kullanılması ve yaygınlaştırılması adına önemli düzenlemeler getirilmişti. Söz konusu düzenlemelere ilişkin hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik uyarınca, Değişiklik'in yürürlüğe girdiği 7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişilerin 7 Ekim 2024'e kadar TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri almaları gerekiyordu.

Değişiklik'te 7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunan ödeme hizmet sağlayıcılarının ise 7 Ekim 2024 tarihine kadar Değişiklik ile getirilen düzenlemelere uyum sağlamak zorunda oldukları düzenlenmişti.

Değişiklik Yönetmeliği ile TCMB'ye başvurarak gerekli izinlerin alınması ve Değişiklik ile getirilen düzenlemelere uyum sağlanması için verilen süre 7 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

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