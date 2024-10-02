ARTICLE
2 October 2024

Dijital Cüzdan Düzenlemelerine Uyum Süresi Uzatıldı

EA
Esin Attorney Partnership

Contributor

Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
Explore Firm Details
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik")...
Turkey Finance and Banking
Photo of Muhsin Keskin
Photo of Seray Karaalp
Photo of Serap Suer
Authors

Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 30 Eylül 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği Neler Getiriyor?

7 Ekim 2023 tarihinde, Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ("Değişiklik"), ödemeler alanında dijital cüzdan hizmetinin kullanılması ve yaygınlaştırılması adına önemli düzenlemeler getirilmişti. Söz konusu düzenlemelere ilişkin hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik uyarınca, Değişiklik'in yürürlüğe girdiği 7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişilerin 7 Ekim 2024'e kadar TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri almaları gerekiyordu.

Değişiklik'te 7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunan ödeme hizmet sağlayıcılarının ise 7 Ekim 2024 tarihine kadar Değişiklik ile getirilen düzenlemelere uyum sağlamak zorunda oldukları düzenlenmişti.

Değişiklik Yönetmeliği ile TCMB'ye başvurarak gerekli izinlerin alınması ve Değişiklik ile getirilen düzenlemelere uyum sağlanması için verilen süre 7 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Benzer içerikler

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Muhsin Keskin
Muhsin Keskin
Photo of Seray Karaalp
Seray Karaalp
Photo of Serap Suer
Serap Suer
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More