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Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de (Sayı: 2020/16) ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/22) ("Değişiklik Tebliği") 27 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Tebliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 26 Eylül 2024 tarih ve 10972 sayılı kararıyla ("BDDK Kararı") bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin önemli düzenlemeler getirdi. İlgili BDDK Kararı'na buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Tebliği ne getiriyor?

Değişiklik Tebliği uyarınca Türk lirası cinsinden bireysel kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, dönem borcu tutarı dikkate alınarak kademeli bir şekilde belirlenecek. Bu çerçevede, kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranları,Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e (Sayı: 2020/4) göre hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana ("Referans Oran") aşağıdaki oranların ilave edilmesiyle bulunacak.

İşlem Türü Dönem Borcu (DB) Tutarı Azami Faiz Oranı Bireysel kredi kartı (TL) a. DB < 25.000 TL Referans Oran + 39 baz puan b. 25.000 TL < DB < 150.000 TL Referans Oran + 114 baz puan c. 150.000 TL < DB Referans Oran + 164 baz puan Kurumsal kredi kartı (TL) – Referans Oran + 164 baz puan Kredi kartı nakit çekim veya kullanım (TL) – Referans Oran + 189 baz puan (1) Kredi kartı (YP) – (1) x %70 (virgülden sonra iki haneye yuvarlanacak)

BDDK Kararı ne getiriyor?

BDDK Kararı tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere ve her aya düşen taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenmesi suretiyle yapılandırılabilecek. Gerçekleştirilen yapılandırmalarda dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, yapılan ödeme öncelikle yapılandırma taksitinden mahsup edilecek.

Yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

BDDK Kararı tarihinden önce kullandırılan ve BDDK Kararı tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili otuz günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından BDDK Kararı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilecek.

Geçiş süreci

Değişiklik Tebliği çerçevesinde hesaplanan oranlar 24 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilecek ve ilan edilen bu oranlar 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar Değişiklik Tebliği öncesi geçerli olan oranlar uygulanmaya devam edecek.

BDDK Kararı uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Referans Oran'ı aşamayacak. Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise Tebliğ kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranı olacak.























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