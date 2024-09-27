27/01/2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca; Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik")'in 33. maddesinde düzenlenen asgari özkaynak yükümlülük sınırları Yönetmeliğin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiş olup belirli faaliyet alanları bakımından yükseltilmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikle birlikte kuruluşların özkaynaklarına ilişkin yeni asgari sınırlar,

· Yönetmeliğin 4. maddesinin (e) bendi uyarınca fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 7.000.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na,

· Yönetmeliğin 4. maddesinin münhasıran (g) bendi uyarınca ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti hariç olmak üzere, Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan diğer hizmetleri sağlayan ödeme kuruluşları için 15.000.000 Türk Lirası'ndan 20.000.000 Türk Lirası'na ve

· Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca elektronik para ihraç eden kuruluşlar için 41.000.000 Türk Lirası'ndan 55.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmıştır.

Belirlenmiş olan asgari özkaynak tutarları, 30/06/2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Asgari özkaynak yükümlülüğüne aykırılık durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından izlenecek yöntem, öngörülen yaptırım ve tedbirler ile net satış gelirleri doğrultusunda uygulanacak hesaplamaya ilişkin usul ve esaslar 6493 sayılı Kanun Kapsamındaki İdari Para Cezalarına ilişkin Açıklama Rehberince düzenlenmektedir.

Originally published 30 January 2024

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