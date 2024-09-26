27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/1) ("Tebliğ") yayımlanmıştır. Tebliğ ile 31.01.2024 ve sonrasında karşılıksız kalan çekler için bankaların kanunen ödemekle yükümlü olduğu tazmin tutarları değiştirilmiştir.

Tebliğ uyarınca; 31.01.2024 tarihinden önce bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için -bunların karşılığının bulunmaması halinde- ödemekle yükümlü oldukları tutar 6.000 TL iken, 31.01.2024 tarihi sonrası için bu tutar 9.270 TL'ye çıkarılmıştır.

2010/2 sayılı Tebliğ'in yayımından (20 Ocak 2010 tarihinden) önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan ve süresinde ibraz edilen çeklerin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olunan tutar ise 6.000 TL'den 8.650 TL'ye yükseltilmiştir.

İşbu Bilgi Notu'nda yer alan Tebliğ'e aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz;

· 27 Ocak 2024 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

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