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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı ("Yeşil Rehber Taslağı") ile Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağını ("Sürdürülebilirlik Bağlantılı Rehber Taslağı", Yeşil Rehber Taslağı ile birlikte, "Rehber Taslakları") kamuoyunun görüşüne sundu. Rehber Taslaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Rehber Taslakları Neler Getiriyor?

Yeşil Rehber Taslağı, Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin Yeşil Tahvil İlkeleri, Sürdürülebilir Tahvil İlkeleri ve Sosyal Tahvil İlkeleri'ni esas alarak yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçlarının yurt içi ve yurt dışı ihraçları, yeşil ve sosyal projeler, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası aracı çerçeve belgesi, raporlamalar ve dış değerlendirme hizmeti konularını düzenliyor.

Yeşil Rehber Taslağı; yeşil, sürdürülebilir ve sosyal borçlanma araçları, kira sertifikaları, varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, projeye dayalı menkul kıymetler ve gayrimenkul sertifikası gibi yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçlarını ve bunların ihracını kapsıyor. Yeşil Rehber Taslağı, mavi sermaye piyasası araçlarını da yeşil sermaye piyasası araçları kapsamında değerlendiriyor.

Sürdürülebilirlik Bağlantılı Rehber Taslağı, Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil İlkeleri'ni esas alarak sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarının yurt içi ve yurt dışı ihraçları, sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası aracı çerçeve belgesi, performans değerlendirme raporu, temel performans göstergeleri, raporlamalar ve dış değerlendirme hizmeti konularını düzenliyor.

Sürdürülebilirlik Bağlantılı Rehber Taslağı; sürdürülebilirlik bağlantılı borçlanma araçları, kira sertifikaları, varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, projeye dayalı menkul kıymetler ve gayrimenkul sertifikası gibi sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarını ve bunların ihracını kapsıyor.

Yeşil Rehber Taslağı; sermaye piyasası araçlarının "yeşil", "sürdürülebilir" veya "sosyal" olarak nitelendirilebilmesi için sağlanması gereken koşulları belirliyor. Buna göre;

İhraççının, çerçeve belgede, ihracın Yeşil Rehber Taslağı'nda belirtilen esaslara uygun gerçekleştirileceğini açıklaması gerekiyor.

İhraçtan elde edilen fonların, çerçeve belgede belirtilen şekilde, münhasıran ilgili yeşil ve/veya sosyal proje tanımına uygun yeni ve/veya mevcut yeşil ve/veya sosyal bir projenin finansmanında ya da yeniden finansmanında kullanılması gerekiyor.

İhracın Yeşil Rehber Taslağı ile uyumlu olduğunun bir dış değerlendirme türü olan ikinci taraf görüşü ile incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor.

İhraççılar; ihraç edecekleri sermaye piyasası aracı ihraçlarının Rehber Taslakları ile uyumlu olduğunu belgelendirmek üzere çevre, sürdürülebilirlik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış bağımsız kuruluşlardan dış değerlendirme görüşü almak zorunda olacaklar. Dış değerlendirme görüşünü, Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği ve İklim Tahvilleri İnisiyatifi gibi kuruluşların listelerinde yer alan kuruluşların yanı sıra, sürdürülebilirlik ile ilgili konularda uzmanlaşmış ve dış değerlendirme hizmeti veren kamu kuruluşları veya sermaye piyasalarında bağımsız denetime veya derecelendirmeye yetkili kuruluşlar verebilecek.

Rehber Taslakları kapsamında yapılacak ihraçlarda, SPK'dan ayrı bir ihraç tavanı alınması ve söz konusu tavan kapsamında yalnızca yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları veya sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi gerekiyor

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