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8 August 2024

SPK Elektronik Başvuru Zorunluluğunun Kapsamını Genişletti

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28 Mart 2024 ve 18/470 sayılı kararı uyarınca 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin görev alanına giren ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi...
Turkey Finance and Banking
Photo of Muhsin Keskin
Photo of Seray Karaalp
Photo of Semih Aktaş
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Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK“) 28 Mart 2024 ve 18/470 sayılı kararı uyarınca 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin görev alanına giren ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS“) kapsamındaki ihraççılar, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak başvuruların e-Başvuru Sistemi üzerinden yapılması zorunlu tutulmuştu. SPK'nın 25 Temmuz 2024 tarih ve 39/1162 sayılı kararı (“Karar“) uyarınca e-Başvuru Sistemi kullanma zorunluluğunun kapsamı genişletildi. e-Başvuru Sistemine ilişkin mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca MERSİS kapsamındaki ihraççılar, sermaye piyasası kurumları ve (iii) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında başvuru yapan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından SPK'ya yapılacak ve SPK'nın Hukuk İşleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanlarına giren başvuruların 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması zorunlu kılındı. Mahkemeler, savcılık makamı veya ilgili kişi veya kurumlarca SPK'ya iletilen dilekçe hakkı kapsamındaki başvurular, talepler ve görüş sorma yazıları, ihbar ve şikayetler ile benzer nitelikteki başvurular ise bu kapsamın dışında bırakıldı.

Sonuç

Karar ile SPK, e-Başvuru Sistemi kullanma zorunluluğunun kapsamını önemli ölçüde genişletti.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Muhsin Keskin
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Seray Karaalp
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