To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK“) 28 Mart 2024 ve 18/470 sayılı kararı uyarınca 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin görev alanına giren ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS“) kapsamındaki ihraççılar, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak başvuruların e-Başvuru Sistemi üzerinden yapılması zorunlu tutulmuştu. SPK'nın 25 Temmuz 2024 tarih ve 39/1162 sayılı kararı (“Karar“) uyarınca e-Başvuru Sistemi kullanma zorunluluğunun kapsamı genişletildi. e-Başvuru Sistemine ilişkin mevzuat bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca MERSİS kapsamındaki ihraççılar, sermaye piyasası kurumları ve (iii) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında başvuru yapan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından SPK'ya yapılacak ve SPK'nın Hukuk İşleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanlarına giren başvuruların 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması zorunlu kılındı. Mahkemeler, savcılık makamı veya ilgili kişi veya kurumlarca SPK'ya iletilen dilekçe hakkı kapsamındaki başvurular, talepler ve görüş sorma yazıları, ihbar ve şikayetler ile benzer nitelikteki başvurular ise bu kapsamın dışında bırakıldı.

Sonuç

Karar ile SPK, e-Başvuru Sistemi kullanma zorunluluğunun kapsamını önemli ölçüde genişletti.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.