T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/07/2024 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/07/2024-31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem 01/07/2024-31/12/2024 Aylık Katsayısı 0,907796 Taban Aylık Katsayısı 14,208727 Yan Ödeme Katsayısı 0,287892

Buna göre, 1/7/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 41.828,42 TL'dir.

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