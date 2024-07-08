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8 July 2024

2024 Yilinin İki̇nci̇ Yarisinda Kidem Tazmi̇nati Tavan Tutari 41.828, 42 Tl Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/07/2024 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan...
Turkey Finance and Banking
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/07/2024 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/07/2024-31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem

01/07/2024-31/12/2024

Aylık Katsayısı

0,907796

Taban Aylık Katsayısı

14,208727

Yan Ödeme Katsayısı

0,287892

Buna göre, 1/7/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 41.828,42 TL'dir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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