T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/07/2024 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/07/2024-31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
|
Dönem
|
01/07/2024-31/12/2024
|
Aylık Katsayısı
|
0,907796
|
Taban Aylık Katsayısı
|
14,208727
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,287892
Buna göre, 1/7/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 41.828,42 TL'dir.
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