Merkezi̇ Kayit Kuruluşu Tarafindan 12.12.2025 Tari̇hli̇ Ve "Kap Kullanici Serti̇fi̇kasi Zorunluluğu Ve Kri̇pto Varlik Hi̇zmet Sağlayicilarin Kap Üyeli̇ği̇ne İli̇şki̇n Yönerge Deği̇şi̇kli̇ği̇" Konulu Genel Mektup (1055) Yayimlandi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") 12.12.2025 tarihli ve 1055 sayılı Genel Mektubu ("Genel Mektup") ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") kullanımına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. KAP'ta bildirim sayısının çeşitlenerek çoğalması nedeniyle, sistemi kullanan personelin mevzuata hâkim ve yetkin olmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla KAP sisteminde kullanıcı olarak tanımlanacak kişiler için KAP Kullanıcı Sertifikası ("Sertifika") zorunluluğu getirilmiştir. Sertifika, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ve KAP kullanımına ilişkin çevrimiçi eğitimin tamamlanması sonrasında alınacaktır. Eğitim ve sertifikalandırma süreci, 15.12.2025 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yürütülecektir.

Yapılan düzenleme uyarınca, 15.06.2026 tarihinden sonra Sertifika'sı bulunmayan kişiler KAP'ta yeni kullanıcı olarak tanımlanamayacak; mevcut kullanıcılar bakımından ise bu tarihe kadar Sertifika almayanların KAP yetkileri iptal edilecektir. Sertifikalar süresiz olup eğitimin bir kez alınması yeterlidir.

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini KAP üzerinden yerine getirmeleri zorunlu hale geldiğinden, bu kuruluşların KAP üyeliğine ilişkin hükümler KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi'ne ("Yönerge") eklenmiştir. Güncellenen Yönerge Genel Mektup ekinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Mektup'a BURADAN ulaşabilirsiniz.

