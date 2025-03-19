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19 March 2025

Kri̇pto Sektörüne İli̇şki̇n İki̇nci̇l Düzenlemeleri̇n Yayinlanmasi Sonrasinda İlgi̇li̇ İlke Kararlari Spk Tarafindan Yürürlükten Kaldirilmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan 13/03/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı bültende...
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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan 13/03/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı bültende, III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in 13/3/2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı dikkate alınarak, söz konusu tebliğlerin kapsadığı alanlardaki düzenlemelerden oluşan aşağıdaki İlke Kararları'nın ve belirtilen maddelerin 13.02.2025 tarih ve 8/313 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Sıra

İlke Kararı

Yayımlandığı SPK Bülten Sayısı

1

i-SPK.35.B (08.08.2024 tarih ve 42/1259 s.k.) sayılı İlke Kararı

(2024/38 sayılı Haftalık Bülten)

2

i-SPK.35.B.1 (19.09.2024 tarih ve 48/1484 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 12'nci maddeleri.

(2024/38 sayılı Haftalık Bülten)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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