Kri̇pto Sektörüne İli̇şki̇n İki̇nci̇l Düzenlemeleri̇n Yayinlanmasi Sonrasinda İlgi̇li̇ İlke Kararlari Spk Tarafindan Yürürlükten Kaldirilmiştir

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan 13/03/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı bültende, III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in 13/3/2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı dikkate alınarak, söz konusu tebliğlerin kapsadığı alanlardaki düzenlemelerden oluşan aşağıdaki İlke Kararları'nın ve belirtilen maddelerin 13.02.2025 tarih ve 8/313 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Sıra İlke Kararı Yayımlandığı SPK Bülten Sayısı 1 i-SPK.35.B (08.08.2024 tarih ve 42/1259 s.k.) sayılı İlke Kararı (2024/38 sayılı Haftalık Bülten) 2 i-SPK.35.B.1 (19.09.2024 tarih ve 48/1484 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 12'nci maddeleri. (2024/38 sayılı Haftalık Bülten)

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