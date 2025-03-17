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17 March 2025

Türkiye Fintech Araştırması 2024

KP
KPMG Türkiye

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Finansal teknolojiler, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek hem bireysel...
Turkey Technology
Sinem Cantürk
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Finansal teknolojiler, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha yenilikçi, hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyor. KPMG Türkiye ve Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Fintech Araştırması 2024, sektörün mevcut durumunu, öne çıkan trendleri, fırsatları ve riskleri detaylı bir şekilde inceleyerek fintech ekosisteminin geleceğine ışık tutuyor.

Araştırmanın Kapsamı

Bu araştırma, Türkiye'deki fintech sektörüne dair derinlemesine bir analiz sunarak, aşağıdaki temel alanlara odaklanmaktadır:

  • Fintech ekosisteminin mevcut durumu: Pazar yapısı, hizmet alanları ve rekabet ortamı.
  • Büyüyen alanlar ve trendler: Dijital ödeme sistemleri, blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka destekli finansal çözümler ve regtech.
  • Fintech şirketlerinin iş gücü hareketliliği: Yetenek ihtiyacı, çalışan profili ve istihdam beklentileri.
  • Finansman ve yatırım durumu: Fintech şirketlerinin sermaye yapısı, yatırım alma oranları ve finansmana erişim engelleri.
  • Düzenleyici ortam ve uyum: Mevzuat gelişmeleri, regülasyon zorlukları ve Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) ile uyum.

Fintech Sektöründe Öne Çıkan Bulgular

  • Dijital Ödemeler ve Açık Bankacılık Lider Konumda: Araştırmaya katılan fintech şirketlerinin %53'ü dijital ödeme hizmetleri sunarken, %19'u dijital kredi hizmetleriyle sektöre katkı sağlıyor.
  • Yatırımda Fırsat ve Zorluklar: Şirketlerin %56'sı ilk tur yatırımını almışken, %44'ü henüz yatırım almamış durumda. Sermayeye erişim fintech ekosisteminin önündeki en kritik engellerden biri olarak görülüyor.
  • Fintech Şirketlerinin Yöneldiği Pazarlar: Batı Avrupa, Türkiye fintech ekosisteminin en çok hedeflediği bölge olurken (%40), onu Orta Doğu (%23) ve Doğu Avrupa (%19) takip ediyor.
  • Yapay Zeka Kullanımı ve Regülasyon Uyumu: Katılımcı fintech şirketlerinin %70'ten fazlası yapay zekayı aktif olarak kullanıyor ancak sadece %40'ı AB Yapay Zeka Yasası'na uyum sağlamak için adım atmış durumda.

Türkiye Fintech Ekosisteminin Geleceği

Türkiye fintech sektörü, güçlü girışimcilik ekosistemi, dijital dönüşümün hızla benimsenmesi ve genç nüfusu sayesinde önemli bir potansiyel barındırıyor. Bununla birlikte, büyümeyi sürdürebilir kılmak için fintech şirketlerinin regülasyonlara uyum sağlaması, finansmana erişim konusunda yeni stratejiler geliştirmesi ve uluslararası pazarlara daha etkin açılması kritik öneme sahip.

Türkiye Fintech Araştırması 2024

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Sinem Cantürk
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