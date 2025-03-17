Finansal teknolojiler, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha yenilikçi, hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyor. KPMG Türkiye ve Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Fintech Araştırması 2024, sektörün mevcut durumunu, öne çıkan trendleri, fırsatları ve riskleri detaylı bir şekilde inceleyerek fintech ekosisteminin geleceğine ışık tutuyor.

Araştırmanın Kapsamı

Bu araştırma, Türkiye'deki fintech sektörüne dair derinlemesine bir analiz sunarak, aşağıdaki temel alanlara odaklanmaktadır:

Fintech ekosisteminin mevcut durumu : Pazar yapısı, hizmet alanları ve rekabet ortamı.

: Pazar yapısı, hizmet alanları ve rekabet ortamı. Büyüyen alanlar ve trendler : Dijital ödeme sistemleri, blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka destekli finansal çözümler ve regtech.

: Dijital ödeme sistemleri, blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka destekli finansal çözümler ve regtech. Fintech şirketlerinin iş gücü hareketliliği : Yetenek ihtiyacı, çalışan profili ve istihdam beklentileri.

: Yetenek ihtiyacı, çalışan profili ve istihdam beklentileri. Finansman ve yatırım durumu : Fintech şirketlerinin sermaye yapısı, yatırım alma oranları ve finansmana erişim engelleri.

: Fintech şirketlerinin sermaye yapısı, yatırım alma oranları ve finansmana erişim engelleri. Düzenleyici ortam ve uyum: Mevzuat gelişmeleri, regülasyon zorlukları ve Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) ile uyum.

Fintech Sektöründe Öne Çıkan Bulgular

Dijital Ödemeler ve Açık Bankacılık Lider Konumda : Araştırmaya katılan fintech şirketlerinin %53'ü dijital ödeme hizmetleri sunarken, %19'u dijital kredi hizmetleriyle sektöre katkı sağlıyor.

: Araştırmaya katılan fintech şirketlerinin %53'ü dijital ödeme hizmetleri sunarken, %19'u dijital kredi hizmetleriyle sektöre katkı sağlıyor. Yatırımda Fırsat ve Zorluklar : Şirketlerin %56'sı ilk tur yatırımını almışken, %44'ü henüz yatırım almamış durumda. Sermayeye erişim fintech ekosisteminin önündeki en kritik engellerden biri olarak görülüyor.

: Şirketlerin %56'sı ilk tur yatırımını almışken, %44'ü henüz yatırım almamış durumda. Sermayeye erişim fintech ekosisteminin önündeki en kritik engellerden biri olarak görülüyor. Fintech Şirketlerinin Yöneldiği Pazarlar : Batı Avrupa, Türkiye fintech ekosisteminin en çok hedeflediği bölge olurken (%40), onu Orta Doğu (%23) ve Doğu Avrupa (%19) takip ediyor.

: Batı Avrupa, Türkiye fintech ekosisteminin en çok hedeflediği bölge olurken (%40), onu Orta Doğu (%23) ve Doğu Avrupa (%19) takip ediyor. Yapay Zeka Kullanımı ve Regülasyon Uyumu: Katılımcı fintech şirketlerinin %70'ten fazlası yapay zekayı aktif olarak kullanıyor ancak sadece %40'ı AB Yapay Zeka Yasası'na uyum sağlamak için adım atmış durumda.

Türkiye Fintech Ekosisteminin Geleceği

Türkiye fintech sektörü, güçlü girışimcilik ekosistemi, dijital dönüşümün hızla benimsenmesi ve genç nüfusu sayesinde önemli bir potansiyel barındırıyor. Bununla birlikte, büyümeyi sürdürebilir kılmak için fintech şirketlerinin regülasyonlara uyum sağlaması, finansmana erişim konusunda yeni stratejiler geliştirmesi ve uluslararası pazarlara daha etkin açılması kritik öneme sahip.

Türkiye Fintech Araştırması 2024

Raporu İndirin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.