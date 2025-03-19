Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Ve Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve bilgi sistemlerine ilişkin ikincil düzenlemeler 13.03.2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili değişikliklikleri incelediğimiz detaylı bilgi notumuz en kısa sürede paylaşılacaktır.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile yapılan değişiklikler; şirketlerin yönetim kurulu yapısı, bağımsız üyelerin nitelikleri ve görev süreleri ile pay sahipleriyle ilişkilerde şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, bilgi toplumu hizmetlerine erişim ve elektronik genel kurul uygulamalarına ilişkin güncellemeler de bu tebliğ kapsamında yer almaktadır. Söz konusu değişiklikler, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının uluslararası standartlara uyumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ

İlgili tebliğ ile yapılan değişiklikler, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri güncellenmiş, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının etkinliğini artırmaya yönelik yeni yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarına dair şeffaflık artırılmış, pay sahiplerine bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin raporlama yükümlülükleri genişletilerek paydaşlara düzenli bilgi sunulması sağlanmıştır.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ yapılan değişiklikler; şirketlerin yönetim kurulu yapısı, bağımsız üyelerin nitelikleri ve görev süreleri ile pay sahipleriyle ilişkilerde şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, bilgi toplumu hizmetlerine erişim ve elektronik genel kurul uygulamalarına ilişkin güncellemeler de bu tebliğ kapsamında yer almaktadır. Bu değişiklikler, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının uluslararası standartlara uyumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

İlgili tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (“TCMB”) zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler, bankaların TCMB'de tutmak zorunda oldukları rezerv miktarlarını belirleyerek, para politikasının etkinliğini artırmayı ve finansal istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu başlıca değişiklikler arasında; bankaların Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında belirli bir artış yapılması; yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında da düzenlemeler yapılması, bu oranlar belirli vadeler için artırılması; bankaların TCMB'ye bildirdikleri diğer yükümlülük kalemleri için de zorunlu karşılık oranlarında güncellemeler gerçekleştirilmesi gibi düzenlemeler yer almaktadır. Bahsedilen değişiklikler, bankaların kredi verme kapasitesini ve likidite durumunu etkileyerek, ekonomik aktivite üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir. Ayrıca, finansal piyasalarda Türk lirasının değerini ve enflasyon oranlarını da etkileyebilecek niteliktedir. Söz konusu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bankaların yeni zorunlu karşılık oranlarına uyum sağlamaları için belirli bir geçiş süresi tanınmıştır.

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