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KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği'nin (FINTR), Türkiye'nin fintech ekosistemini destekleyerek finans ve teknolojiler bağlamında bölgedeki ve dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği "KPMG & FINTR – Dijital Finansın Öncüleri" 2024 yılı ödülleri kazananlarla buluştu.
KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve
Teknoloji Derneği'nin (FINTR), Türkiye'nin
fintech ekosistemini destekleyerek finans ve teknolojiler
bağlamında bölgedeki ve dünyadaki
rolünü güçlendirmek amacıyla
düzenlediği "KPMG & FINTR – Dijital
Finansın Öncüleri" 2024 yılı
ödülleri kazananlarla buluştu.
Ödüller, FINTR'nin ana destekçisi
olduğu, Türkiye'nin ilk ve en büyük
küresel finansal teknoloji etkinliği "İstanbul
Fintech Week" etkinliğinde yapılan törende
sahiplerine verildi.
İkincisi düzenlenen yarışmada, Türkiye
finans sektöründe inovasyonu teşvik eden ve
sektörün dijital dönüşümüne
öncülük eden bankalar ve fintech şirketleri
ödüllendirildi. Yarışmaya 50'nin
üzerine fintech ve banka başvurdu. Değerlendirme
süreci hem fintech şirketleri hem de bankalar için
inovasyon ve teknoloji kullanımı, yenilikçi
ürünler ve hizmetler, değer önerisi, stratejik
iş birlikleri ve büyüme görünümü
gibi kriterler baz alınarak yürütüldü.
Fintech ekosisteminin en
güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri
olan FINTR ile birlikte programımızın bu yıl
ikincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Fintech alanında atılacak adımların ve
verilecek desteklerin Türkiye'nin dijital finans
yolculuğunda kritik bir rol oynadığına
inanıyoruz. Sadece mevcut başarıları
değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedefleri
de ödüllendiren programımız bu nedenle
oldukça önem taşıyor. Çok değerli
jüri üyelerimizin yoğun bir şekilde
çalışarak yaptıkları titiz
değerlendirmeler sonucunda ödüle layık
görülen tüm şirketleri kutluyorum.
Önümüzde süreçte de küresel
trendleri yakından izleyen ve yenilikçi stratejileriyle
öne çıkan, sektördeki yeni ve dinamik
oyuncuları ödüllendirmeye ve kamuoyuna
tanıtmaya devam edeceğiz.
2024 Yılının
Kazananları
Öncü Bankalar
Jüri Özel Ödülü: QNB
Finansbank
İş Birliğine En Açık
Banka: Kuveyt Türk
Vizyoner Banka: Akbank
Öncü Banka:
İşbankası
Öncü Fintech'ler
Jüri Özel Ödülü:
Garanti BBVA Kripto
Finansal Kapsayıcılık:
FaturaLab
Yenilikçi Fintech: TeamSec
Yükselen Fintech: Tarfin
Küresel Fintech: United Payment
Öncü Fintech: Colendi
Ödüller için başvuruları
değerlendiren jüri üyeleri:
CCW Teknoloji Yatırımları A.Ş. Kurucusu ve
Finansal Kurumlar Birliği Eski Başkanı Adem
Duman
Brighton Üniversitesi İşletme ve Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceylan
Onay
FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet
Zübeyiroğlu
WinningCircle300 Kurucusu Efe Bulduk ve KPMG Türkiye
Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk
"FINTR olarak
Türkiye'de fintech sektörünün
gelişimini ve globalleşmesini desteklemek ana
hedeflerimiz. Dijital Finansın Öncüleri
Ödül Organizasyonu bu amaca hizmet eden en önemli
elementlerimizden biri olarak öne çıkıyor.
Hem Türkiye'de finansın dijitalleşmesi
yolculuğunun ilk oyuncuları olan
bankalarımızı hem de artık yavaş
yavaş globalleşme adımları atmaya
başlamış olan fintech şirketlerimizi öne
çıkaran bu ödül organizasyonu, bu yıl
akademi dünyası ile iş birliği içinde
bambaşka bir seviyeye geldi. Ödüller esnasında
toplanan veriler ile Türkiye'de fintech alanında bir
araştırma raporuna da dönüşecek olan bu
organizasyona başvuruları ile değer katan tüm
paydaşlara bu vesileyle teşekkür
ediyoruz"
— Demet
Zübeyiroğlu
FINTR Yönetim Kurulu
Başkanı
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