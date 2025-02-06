KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği'nin (FINTR), Türkiye'nin fintech ekosistemini destekleyerek finans ve teknolojiler bağlamında bölgedeki ve dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği "KPMG & FINTR – Dijital Finansın Öncüleri" 2024 yılı ödülleri kazananlarla buluştu.

Ödüller, FINTR'nin ana destekçisi olduğu, Türkiye'nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği "İstanbul Fintech Week" etkinliğinde yapılan törende sahiplerine verildi.

İkincisi düzenlenen yarışmada, Türkiye finans sektöründe inovasyonu teşvik eden ve sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden bankalar ve fintech şirketleri ödüllendirildi. Yarışmaya 50'nin üzerine fintech ve banka başvurdu. Değerlendirme süreci hem fintech şirketleri hem de bankalar için inovasyon ve teknoloji kullanımı, yenilikçi ürünler ve hizmetler, değer önerisi, stratejik iş birlikleri ve büyüme görünümü gibi kriterler baz alınarak yürütüldü.

Fintech ekosisteminin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan FINTR ile birlikte programımızın bu yıl ikincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Fintech alanında atılacak adımların ve verilecek desteklerin Türkiye'nin dijital finans yolculuğunda kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Sadece mevcut başarıları değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedefleri de ödüllendiren programımız bu nedenle oldukça önem taşıyor. Çok değerli jüri üyelerimizin yoğun bir şekilde çalışarak yaptıkları titiz değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen tüm şirketleri kutluyorum. Önümüzde süreçte de küresel trendleri yakından izleyen ve yenilikçi stratejileriyle öne çıkan, sektördeki yeni ve dinamik oyuncuları ödüllendirmeye ve kamuoyuna tanıtmaya devam edeceğiz.

2024 Yılının Kazananları

Öncü Bankalar

Jüri Özel Ödülü: QNB Finansbank

QNB Finansbank İş Birliğine En Açık Banka: Kuveyt Türk

Kuveyt Türk Vizyoner Banka: Akbank

Akbank Öncü Banka: İşbankası

Öncü Fintech'ler

Jüri Özel Ödülü: Garanti BBVA Kripto

Garanti BBVA Kripto Finansal Kapsayıcılık: FaturaLab

FaturaLab Yenilikçi Fintech: TeamSec

TeamSec Yükselen Fintech: Tarfin

Tarfin Küresel Fintech: United Payment

United Payment Öncü Fintech: Colendi

Ödüller için başvuruları değerlendiren jüri üyeleri:

CCW Teknoloji Yatırımları A.Ş. Kurucusu ve Finansal Kurumlar Birliği Eski Başkanı Adem Duman

Brighton Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceylan Onay

FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu

WinningCircle300 Kurucusu Efe Bulduk ve KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk

"FINTR olarak Türkiye'de fintech sektörünün gelişimini ve globalleşmesini desteklemek ana hedeflerimiz. Dijital Finansın Öncüleri Ödül Organizasyonu bu amaca hizmet eden en önemli elementlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Hem Türkiye'de finansın dijitalleşmesi yolculuğunun ilk oyuncuları olan bankalarımızı hem de artık yavaş yavaş globalleşme adımları atmaya başlamış olan fintech şirketlerimizi öne çıkaran bu ödül organizasyonu, bu yıl akademi dünyası ile iş birliği içinde bambaşka bir seviyeye geldi. Ödüller esnasında toplanan veriler ile Türkiye'de fintech alanında bir araştırma raporuna da dönüşecek olan bu organizasyona başvuruları ile değer katan tüm paydaşlara bu vesileyle teşekkür ediyoruz"

— Demet Zübeyiroğlu

FINTR Yönetim Kurulu Başkanı

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