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5 February 2025

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Yükümlülükleri Artırıldı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ" 30 Ocak 2025 tarihli ve 32798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ uyarınca;

  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 2024 yılında 10 milyon TL olarak belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 15 milyon TL;
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 2024 yılında yapılan güncelleme ile birlikte 20 milyon lira olarak belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 30 milyon TL;
  • Elektronik para kuruluşları için 2024'te 55 milyon lira olarak uygulanan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı ise 80 milyon TL olarak güncellenmiştir.

İlgili tebliğ 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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