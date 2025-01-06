50 Milyon TL Sınırını Aşan Kapalı Devre Cüzdan Ve Pazaryeri İş Modelleri'nin TCMB'ye Bildirim Son Süresi 31 Ocak'ta Sona Eriyor!

#İşModeli

Bilindiği üzere, FinTek sektöründe "Kapalı Devre Cüzdan/Kart" ve/veya "Pazaryeri İstisnası" olarak anılan ve daha çok e-ticaret ve yemek kartı sektöründe örnekleri görülen iş modellerinin gerekli koşulları taşıyanları 6493 sayılı Kanun* kapsamındaki "Ticari Temsilci" ve/veya "Sınırlı Ağ" istisnalarına girmektedir.

#Yükümlülük

2021 Aralık tarihinde yürürlüğe giren ikincil düzenleme** ile birlikte, 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan anılan iş modellerini yürüten hizmet sağlayıcıların son oniki ay içerisinde bu kapsamda gerçekleştirdikleri işlem tutarının #elli milyon Türk Lirasını aşması halinde TCMB'ye ilgili iş modeline dair her yıl #Ocak ayında #raporlama yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

#RaporlamaKapsamı

Mevzuat uyarınca, ilgili raporlamada hizmet sağlayıcıların, verilen hizmetin tanımını, detaylı iş akış ve modellerini, işlem hacimleri, ortalama, asgari ve en yüksek işlem tutarı, müşteri ve üye işyeri ağı, geçerli oldukları işyeri sayısı, türü ve bunlara ilişkin coğrafi bölge dağılımı ile ilgili iş modellerini hangi şartlar kapsamında yerine getirdiğine dair bilgilere yer verilmesi beklenmektedir.

İlgili raporlamanın TCMB'nin yayımladığı formatta yapılması gerekmektedir.

#SonSüre

TCMB'ye yapılacak bildirim için son tarih #Ocak ayının son iş günü mesai bitiminde sona eriyor.

İlgili raporlamanın kapsamının detaylı olması itibariyle, anılan iş modellerine sahip şirketlerin bir an önce gerekli metrikleri ve bilgileri konsolide ederek, TCMB'nin talep ettiği formatta söz konusu raporlamayı yapması gerekmektedir.

*6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

* Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

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