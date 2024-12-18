Sermaye Pi̇yasasi Kurulu'nun 12 Aralik 2024 Tari̇hli̇ Bülteni̇'nde Açiklanan İnternet Araciliğiyla İzi̇nsi̇z Kri̇pto Varlik Hi̇zmet Sağlayiciliği Faali̇yeti̇nde Bulunanlara Yöneli̇k Eri̇şi̇m Engelleme Karari

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul"), 12.12.2024 tarihli ve 2024/56 sayılı bülteninde erişim engeli getirilen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının listesi açıklanmıştır.

Söz konusu açıklamada Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen sitelerin listesine yer verilmiş olup Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile "İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu listede yer alan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerine erişim engeli getirilmiştir.

İlgili bültene ve listeye buradan ulaşabilirsiniz.

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